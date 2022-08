¿Qué hacen en la actualidad los Jackson Five?

El rey del pop empezó su exitosa carrera musical junto a sus hermanos. Foto: Europa Press

Diario El Tiempo de Colombia

Michael Jackson, quien murió el 25 de junio de 2009 a los 50 años, es una de las figuras de la música más influyentes y conocidas de los últimos años; no en vano se le dio el título del rey del pop.

Aunque brilló sobre todo por sus lanzamientos en solitario, los fanáticos saben que su carrera empezó junto a sus hermanos. Desde muy pequeño hizo parte de la agrupación The Jackson Five, que cultivó varios éxitos mientras estuvo vigente.

Los Jackson Five empezaron como una banda familiar integrada por cinco hermanos afroamericanos que crecieron en Indiana, en Estados Unidos. La agrupación inicialmente estuvo conformada por Jackie, Tito, Jermaine, Marlon y Michael.

Fue una de las más importantes e influyentes a finales de los sesentas y en la década de los setenta. Con Michael como vocalista principal, lanzaron éxitos como I want you back, Blame it on the boogie o ABC.

Su primer álbum fue 'Diana Ross presents The Jackson 5' (1969). El sencillo I want you back llegó rápidamente al primer puesto de la lista Billboard Hot 100 de Estados Unidos.

Después de varios años en el exitoso grupo, Michael Jackson empezó su carrera como solista. Ya en la década de los 80 se consolidó como un artista dominante en el pop. Su innegable talento, su música, así como su novedosa propuesta en cuanto a los videos musicales, lo convirtieron en una leyenda.

¿Pero qué fue de sus hermanos?

Jackie Jackson

Su nombre real es Sigmund Esco. Nació en 1951, por lo que actualmente tiene 71 años. Después de The Jackson Five, lanzó algunos trabajos en solitario que tuvieron poco éxito.

Se ha casado tres veces y en total tiene cuatro hijos: Siggy (45 años), Brandi (40 años), Jaylen (8 años) y Río (8 años). Continuó en la industria de la música como productor.

Tito Jackson

Actualmente, Toriano Adaryll 'Tito' Jackson tiene 68 años. En la agrupación, tocaba la guitarra y cantaba. Según su biografía, utilizaba su voz baja para generar balance frente a las voces más agudas de sus otros hermanos.

Al igual que Jackie, también se ha dedicado a la producción musical. En 2021, lanzó el álbum 'Under your spell', cuyo sencillo principal fue Love one another.

Tuvo tres hijos con Delores Martes (quien murió en 1994): Toriano, Taryll y Tito Joe. Todos nacieron en la década de los 70.

Jermaine Jackson

Nació en 1954. Lanzó su carrera en solitario en 1972 mientras aún estaba en la agrupación familiar. Su álbum de ese año incluyó la famosa canción Daddy's home, considerada un clásico del R&B.

Se casó en tres ocasiones y tiene nueve hijos. Su primera esposa fue Hazel Gordy Alegría, la hija del fundador de la compañía discográfica con la que él y sus hermanos firmaron por primera vez: Motown.

Precisamente en 1976, cuando sus hermanos se fueron con CBS y cambiaron de nombre a The Jacksons, Jermaine decidió quedarse en Motown. Entonces, salió de la banda.

Marlon Jackson

Marlon David nació en 1957 en Gary, Indiana. Está casado desde 1975 con Carol Parker, con quien tiene tres hijos.

Tras pertenecer a la agrupación, emprendió diversos negocios relacionados con la televisión y el turismo.

Este 2022, junto a Jackie y Tito, ha hecho diversas presentaciones musicales. La más próxima es el 7 de agosto en Túnez, país africano, en el marco del Festival Internacional de Carthage.

Los otros Jackson

​Randy, el menor de los hermanos varones, entró a formar parte de la agrupación familiar en 1976, cuando Jermaine salió. Tiene cuatro hijos.

Los hijos de Joseph y Katherine Jackson, padres de Michael, en total fueron nueve: Maureen Reillette 'Rebbie' es la mayor y Janet Damita Jo, la menor y tal vez la segunda más conocida (después de Michael). Fueron tres mujeres y seis hombres.