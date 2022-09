Los Cuatro Fantásticos de Marvel Studios ya tiene director

Marvel Studios presentó al nuevo director de los 4 Fantásticos. Foto: Internet

Redacción Elcomercio.com

Durante la convención D23 Expo, Marvel Studios presentó este sábado 10 de septiembre de 2022 a Matt Shakman como director de la nueva producción de los 4 Fantásticos.

El director ha trabajado en diferentes producciones como The Good Guys, It’s Always Sunny in Philadelphia, Summerland y la serie Godzilla and the Titans.

En cuanto a su trabajo con Marvel, se encargó de la dirección y producción ejecutiva de WandaVision, una de las series más populares de la fase 4 que se estrenó de forma exclusiva en Disney Plus.

Los 4 Fantásticos

Marvel compartió en su conferencia que “Los 4 Fantásticos” será una película de la fase 6 y tiene una fecha tentativa para el 6 de noviembre de 2024.

La actual fase finalizará este año con el estreno de “Black Panther: Wakanda Forever”, y las siguientes sagas contarán con importantes cintas como “Los 4 Fantásticos”. Toddavía no cuenta con un reparto ni guionistas pero ya se sabe quién dirigirá la cinta.

