Los miembros originales de Los Dukes se reencontrarán en Quito

Andrés Valencia fue el artífice de Los Dukes. La agrupación realizó siete giras por Estados Unidos. Foto: Paola Gavilanes / EL COMERCIO

Paola Gavilanes. Coordinadora (I)

Feliz como un niño con juguete nuevo. Así está Andrés Valencia, el fundador de Los Dukes, la orquesta que puso a bailar a miles de ecuatorianos en todos los rincones del país por 25 años.

Está emocionado porque después de 11 años se reencontrará con sus compañeros sobre un escenario. El 11 de noviembre, en el Teatro San Gabriel, los miembros más emblemáticos de la agrupación rendirán un tributo a todos sus fieles seguidores; a esos que en 2020 disfrutaron de un reencuentro virtual y sumaron alrededor de 26 000 reproducciones en solo una semana. “No lo podía creer. Es lindo saber que la gente nos recuerda”, dijo.

Para retribuir ese cariño, este artista planea una velada única, inolvidable. Adelantó que esa noche habrá mucho baile, color y decenas de fotografías, que recordarán cómo fue evolucionando la orquesta hasta convertirse en una de las más importantes del Ecuador y con enorme acogida en el exterior. Los Dukes cantaron en varias ciudades de Estados Unidos y Europa. También eran muy queridos en Colombia; identificaban muy bien la frase: “Suenan Los Dukes”.

Parte de esa historia se encuentra en un bolsito de color negro, que Andrés cuida celosamente hasta poder digitalizarla. Ahí hay fotos, recortes de periódicos y portadas de algunos álbumes. Algunos de sus favoritos se llaman ‘1 década… De Éxitos” y ‘Viva la vida’.

Una fotografía de los inicios de la orquesta Andrés Valencia y Los Dukes. Alrededor de 100 músicos pasaron por la agrupación en sus 25 años.

Sobre el concierto

La orquesta dejó de hacer música hace 11 años, cuando Andrés sintió que cumplió su ciclo y que era momento de dedicarse en cuerpo y alma a su familia.

Durante 25 años se la pasó cantando de ciudad en ciudad; casi no veía a sus hijos y esposa. “Ya me resultaba muy agotador. No es sencillo salir de gira durante todo un mes y no ver a los tuyos”.

Pero, aunque musicalmente se separaron, los miembros mantuvieron el contacto. De esas conversaciones surgió la idea, en 2020, de reunirse virtualmente para regalar un poco de alegría a los ecuatorianos que estaban aislados en casa por la pandemia del covid-19. Carlos Gallegos, uno de los productores musicales, fue el mentor.

10 artistas se reencontraron para hacer música desde diferentes rincones del país y del planeta. Interpretaron temas emblemáticos como Pagarás, Paso fino, Engañadora, En silencio te amaré.

Muchos de esos éxitos interpretarán el 11 de noviembre, junto a otros que Andrés prefiere mantener en reserva para sorprender a sus seguidores. Uno de esos sonó con fuerza en los años 80 y compitió internacionalmente con el famoso Sopa de Caracol. “Nos ganaron, claro. Hay que ser honestos”, mencionó entre risas.

Sobre el escenario estarán ocho de los 10 músicos que celebraron los 10 años de trayectoria; esa fue la época de oro de la agrupación. Durante el show se unirán talentos que en algún momento fueron parte de Los Dukes, como el caso de Paúl Carrera, conocido como el Alejandro Fernández ecuatoriano.

De acuerdo con Andrés, alrededor de 100 artistas desfilaron por la orquesta a lo largo de los 25 años. Para formar parte de ella era indispensable ser disciplinado. Los músicos tenían prohibido, por ejemplo, consumir alcohol antes y durante las presentaciones.

Un reencuentro sin regreso

Aunque a Andrés se le iluminan los ojos cuando habla del próximo show, mencionó que no se trata de un regreso de Los Dukes. Solo quieren sentir ese calorcito del público una vez más.

Tras la acogida del reencuentro virtual, este artista tiene la certeza de que se llenarán las 700 butacas del Teatro San Gabriel. “Y daremos todo de nosotros, será muy emotivo”, adelantó.