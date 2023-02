Esta fue la última canción que Kurt Cobain interpretó en vivo con Nirvana

Kurt Cobain dio su último concierto con la Nirvana en 1994, en medio de una gira por Europa. Foto: Instagram @kurtcobain

Diario El Tiempo Colombia

Kurt Cobain, el legendario cantante de la reconocida banda de rock Nirvana, realizó su último concierto en Múnich, Alemania, en un hangar conocido como la Terminal Einz. El escenario, que estaba lejos de ser ideal para el espectáculo, es ahora recordado con nostalgia por los fanáticos.

A pesar de que muchas personas creen que la última presentación de Nirvana fue en el MTV Unplugged de 1993, en Nueva York, en realidad fue en 1994 en la ciudad alemana, siendo este el último show en el que se pudo ver a Kurt.

La presentación de Nirvana se dio en el marco de la gira realizada en febrero de ese año por el viejo continente. El hangar tenía capacidad para cerca de 3 050 personas, asegura la revista Rolling Stone.

De acuerdo con la revista especializada en temas de cultura y música, esta gira fue una “escapatoria” para Cobain, quien estaba teniendo un mal momento en su relación con la cantautora Courtney Love. Esta situación hizo que no pudieran estar juntos para celebrar su segundo aniversario, luego de contraer matrimonio el 24 de febrero de 1992 en una playa privada de Hawái.

Además, el vocalista estadounidense les dijo a sus compañeros de banda, Krist Novoselic y Dave Grohl, que no quería continuar con la gira, que terminaba en Dublín, Irlanda, el 8 de abril de ese año. Novoselic y Grohl dijeron tiempo después que habían notado cansado y enfermo a su amigo.

En su último concierto, la recordada banda norteamericana abrió con una versión My Best Friend's Girl de The Cars, luego se oyó en el hangar Come as You Are. El concierto siguió con total normalidad, hasta que llegó la última canción de la noche y Kurt Cobain interpretó Heart-Shaped Box para los alemanes, quienes no sabían que esta sería su última presentación.

Este momento es recordado con dolor por muchos seguidores de Kurt, quienes aseguran que se notaba su esfuerzo para seguir cantando, a pesar de no estar en el mejor estado.

Finalmente, el concierto terminó, y un mes después —el 5 de abril de 1994— el vocalista de Nirvana fue encontrado sin vida en su casa en Seattle (Estados Unidos). La causa de muerte fue un disparo de escopeta.

El fallecimiento de Kurt Cobain a sus 27 años lo llevó a hacer parte del famoso Club de los 27, un listado de artistas que murieron en extrañas circunstancias, rodeados de problemas relacionados con la fama, el dinero, alcohol y las drogas.

Junto a Cobain se encuentran nombres como el de Jimmy Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison y Amy Winehouse.

