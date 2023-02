Pink anuncia la venta de entradas para su gira Trusfall

Pink dio a conocer detalles sobre las entradas ya disponibles de su próxima gira. Foto: Instagram @Pink

Carolina Vasco

Pink anuncia la venta de entradas para su gira. La cantante estadounidense dio a conocer en su perfil de Instagram que está todo listo para sus próximos shows.

Las entradas para la gira Trusfall estarán a la venta desde el viernes 24 de febrero del 2023. Su nuevo álbum está disponibles desde mediados de este mes de febrero.

Desde hace casi 4 años que la cantante no había presentado un nuevo material discográfico. En la portada del disco se la aprecia con un vestido de seda color rosa combinado con unas botas de plataformas negras.

La estadounidense se refirió a su nuevo trabajo musical. "Es el más divertido hasta la fecha: Es muy, muy fiel a lo que creo", ha explicado la cantante sobre su nuevo proyecto discográfico. Es el noveno de estudio de la carrera de la compositora de 43 años.

Impacto de la pandemia

Pink que alcanzó la fama en los 2000. Se refierió al impacto de la pandemia en su vida. "Me tomé tiempo. Me sucedieron muchas cosas realmente devastadoras. Mi hijo y yo enfermamos mucho de covid-19. Eso separó para mí lo que realmente importa de lo que no". Esta será otra de las temáticas reflejadas en su trabajo musical.

