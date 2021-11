Jennifer Lawrence fumó cannabis para grabar una escena

Lawrence y DiCaprio en la película 'No mires arriba'. Foto: Netflix

La actriz Jennifer Lawrence junto a Leonardo DiCaprio protagonizarán la película ‘No mires arriba’ a estrenarse en Netflix el próximo 24 de diciembre del 2021.

Para conversar sobre esta producción Lawrence y el director del filme Adam Mckay dieron una rueda de prensa para Yahoo Movies el 19 de noviembre. En esta charla tanto actriz como director revelaron algunos detalles que acontecieron durante la grabación de la película.

Uno de estos detalles fue que la protagonista de ‘Los juegos del hambre’ pidió a Mckay fumar un cigarrillo de cannabis para interpretar mejor a su personaje quien en una parte de la trama debía estar bajo la influencia de una sustancia psicotrópica.

¿Cuál fue la respuesta del director? “Claro, puedes drogarte”, respondió McKay, conocido por dirigir las comedias de culto ‘Anchorman’ y ‘Step Brothers’ y las obras satíricas ‘The Big Short’ y ‘Vice’.

“Todo el mundo se metía conmigo (durante la escena), supongo que porque estaba drogada. Era fácil hacerme rabiar”, dijo a su vez Lawrence entre risas. Y puntualizó que “no estaba embarazada” al momento de grabar esa escena, en alusión al anuncio que realizó en septiembre del 2021 sobre su primer hijo.

Asimismo Lawrence comentó sobre el pago menor (USD 25 millones) que recibió por la película a diferencia de DiCaprio (USD 30 millones) pese a que ella es la protagonista principal en los créditos.

“Mira, Leo atrae más taquilla que yo”, reconoció. “Soy muy afortunada y estoy feliz con mi acuerdo, pero lo que he visto, y estoy segura de que otras mujeres en su lugar de trabajo lo han visto también, es que es extremadamente incómodo preguntar sobre igualdad salarial. Y si cuestionas algo que parece desigual, te dicen que no es disparidad de género, pero no saben decirte qué es exactamente”, dijo la actriz de ‘El lado bueno de las cosas’.

‘No mires arriba’ se estrenará en cines el 10 de diciembre y en Netflix el 24 del mismo mes. La película gira sobre un cometa que amenaza con acabar con la vida en la Tierra. Lawrence y DiCaprio fungen como astrónomos e intentan advertir de la catástrofe a la presidenta de EE.UU. interpretada por Meryl Streep.