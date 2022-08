Influencer deja mensaje a sus seguidores antes de morir

El influencer falleció a los 20 años. Foto: Instagram @charrliiieeeee

Redacción Elcomercio.com

Carlos Sarria o ‘Charlie’ como lo conocían sus seguidores en TikTok murió a los 20 años y la noticia la dio a conocer en sus redes sociales a través de un mensaje programado. ‘Charlie’ falleció tras cinco años de lucha contra el cáncer.

Se volvió habitual ver en sus redes sociales los videos en los que mostraba cómo vivía una persona que lucha contra el cáncer y el estilo de vida que tenía que llevar debido a esta enfermedad.

El 1 de agosto de 2022 el influencer subió su último video a TikTok en el que pedía disculpas por estar inactivo durante un tiempo.

“La estoy pasando muy canutas. He tenido un fecaloma, mucho dolor de tripa, unos dolores increíbles. No tenía ganas ni de coger el móvil. Os debo una disculpa porque me apoyáis diariamente, pero a partir de ahora intentaré estar más activo. Vamos para adelante, que de esta se sale seguro. Un beso, gente. Os quiero”

Carlos sufrió una fuerte recaída en agosto de 2022 y tras diversas complicaciones por el sarcoma de Edwing, un tipo de cáncer que afecta a los huesos le detectaron un tumor en la coronilla.

El influencer llegó al corazón de sus seguidores debido a su gran sentido del humor y ganas de vivir que tenía. Muchos de sus fans reaccionaron a la triste noticia, agradeciéndole por enseñarles que no hay un motivo por el cual dejar de sonreír.

En el video que dejo como despedida, el influencer agradeció a sus seguidores por haberlo hecho feliz.

En su cuenta de instagram tambien decidió dejar un post en el que decía a sus fans y seres queridos que "los espera en la otra vida".