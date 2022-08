Estados Unidos celebra el 'Día de Bad Bunny'

La alcaldesa de Boston, Michelle Wu, dio la bienvenida y declaró el 18 de agosto como "Día de Bad Bunny" ante su gira de conciertos por Estados Unidos.

Por medio de Twitter, la alcaldesa le dio la bienvenida al cantante puertorriqueño, en donde también lo invitó a pedirle recomendaciones de buena comida latina.

"Bienvenido a nuestra diversa y hermosa ciudad, @sanbenito! Déjame saber si quieres recomendaciones de comida latina y buena en Boston", se lee en el tuit.

If our mayor goes to the Bad Bunny concert then she’s hands down the best Boston Mayor in history https://t.co/2dRPUYEbWU