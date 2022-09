Los ganadores del Emmy 2022 se conocerán este 12 de septiembre

El actor y comediante estadounidense Kenan Thompson será el presentador de la gala en la edición número 74 de los premios Emmy. Foto: emmys.com

Fernando Criollo. (I)

Todo está listo para la gran gala. Este lunes 12 de septiembre del 2022 se llevará a cabo la edición número 74 de los premios Emmy. Los nombres de los ganadores se darán a conocer durante una gala transmitida en vivo esta noche desde Los Ángeles.

Aquí algunos detalles a tener en cuenta antes de la ceremonia que premia a lo mejor de la industria televisiva y de ‘streaming’.

Un premio codiciado

Este 2022, la Academia de Televisión recibió más de 10 000 postulaciones para las 118 categorías que forman parte de la competencia.

Parte de estos premios se entregaron por adelantado en los Creative Arts Emmys, en una ceremonia de dos noches el 10 y 11 de septiembre.

Alrededor de 17 000 miembros de la Academia de Televisión participan en el proceso de votación en las distintas categorías.

Hasta el momento, ‘Game of Thrones’ mantiene el récord del mayor número de premios obtenidos por una sola serie al haber ganado 59 Emmys a lo largo de su transmisión.

Los programas favoritos en la competencia

En la categoría a Mejor serie drama, el drama corporativo de HBO ‘Succession’ aparece como la favorita con 25 nominaciones.

En esta categoría también compite otro éxito de HBO, el drama adolescente ‘Euphoria’ (16 nominaciones), así como dos producciones de Netflix, el thriller distópico ‘El juego del calamar’ (14 nominaciones) y la aventura de ciencia ficción ‘Stranger Things’ (13 nominaciones).

En la lista también aparecen ‘Better Call Saul’ (7 nominaciones) que llegó a su temporada final. También aparecen dos nuevas producciones, el Thriller de intriga de Apple Tv ‘Severance’ (14 nominaciones) y la serie de intriga de Showtime ‘Yellowjackets’.

La categoría a Mejor comedia está liderada por el dramedia deportivo ‘Ted Lasso’ que acumula 20 nominaciones.

‘Barry’ (14 nominaciones), ‘Curb your Enthusiasm’ (4 nominaciones) y ‘Hacks’ (17 nominaciones) producidas por HBO se suman a la competencia.

La lista se completa con ‘Abbot Elementary’ de ABC (7 nominaciones), ‘Only Murders in the Building’ de Hulu (17 nominaciones) y ‘What we do in the Shadows’ de FX (7 nominaciones).

En el apartado de drama destacan actores como Zendaya y Jason Beatman, mientras que en comedia suenan nombres como los de Quinta Brunson y Bill Harder como favoritos.

Los sobres con los nombres de los ganadores en las principales categorías para producciones y artistas se abrirán esta noche en la gala de los Emmy 2022.

En la siguiente infografía se pueden conocer los detalles sobre los nominados en las principales categorías.

Un nuevo anfitrión

La ceremonia de premiación será presentada por el actor y comediante estadounidense Kenan Thompson. El actor nominado seis veces al Emmy es conocido como parte del elenco del programa ‘Saturday Night Live’.

Esta será la primera vez que Thompson oficie la gala de premiación para los Emmy. Sin embargo, habrá otros artistas que se unirán al anfitrión para presentar y entregar premios.

Entre estos invitados destacan algunos artistas con raíces latinas como el actor Diego Luna o la cantante y actriz Selena. También aparecen personalidades como Jimmy Kimmel, Amy Poehler, Kelly Clarkson, Angela Basset, así como las estrellas del ‘Juego del calamar’, Lee Jung-jae y Jung Ho-yeon.

Horario y transmisión

Por primera vez después de las restricciones por covid-19, la Academia de Televisión retoma la ceremonia completamente presencial desde el Microsoft Theatre de Los Ángeles.

Para América Latina la transmisión en vivo de los premios Emmy se realizará a través de la señal de la cadena TNT. La transmisión comenzará a partir de las 18:00 de Ecuador y será comentada en español por Lety Sahagún y Axel Kuschevatzky.

Los detalles sobre la alfombra roja también se podrán seguir a través de las cuentas de NBC o E! News en Twitter.

Los✨ #EmmyTNT✨ya están llegando



¡No te pierdas la alfombra roja y todo lo que debes saber antes de la ceremonia!



6:00 PM 🇲🇽 20:00 HS 🇦🇷 EN VIVO por Punto De Encuentro TNT



¿Cuáles son tus series nominadas favoritas? pic.twitter.com/IZnMF8D0XL — TNT™ América Latina (@TNTLA) September 9, 2022

