Harrison Ford se emocionó al presentar el adelanto de 'Indiana Jones 5'

Los estudios de Disney ofrecieron imágenes exclusivas de la aguardada producción Indiana Jones durante el segundo día de la Exposición D23 en California.

El momento más emotivo fue la presentación de las primeras imágenes de la nueva producción protagonizada por Harrison Ford y Phoebe Waller-Bridge, quienes fueron ovacionados de pie por las 6 000 personas que abarrotaron el Hall D, el corazón de la exposición.

Harrison Ford and Phoebe Waller-Bridge get a standing ovation after the crowd watched the Indiana Jones 5 trailer for the first time! #D23Expo pic.twitter.com/vRA96tK3Kq