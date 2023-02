Florinda Meza compartió una foto 'sexy' por sus 74 años

Florinda Meza celebra hoy 8 de febrero de 2023 su cumpleaños 74. Foto: Tomada de Twitter

Florinda Meza compartió una foto sexy de "hace algunos ayeres" a su vecindad virtual. Lo hizo hoy 8 de febrero de 2023, justo cuando cumple 74 años.

En la instantánea, en Instagram, se la observa con el cabello negro y un enterizo atigrado posando para alguna cámara. En el pie escribió: "Mi Rober siempre me decía que yo era la mujer más hermosa del mundo. Me gustaría saber qué opinaría al verme ahora, en mi cumpleaños 74. ¿Qué creen que me diría?".

Fans saludan en su cumpleaños

En solo una hora, el post sumó 217 comentarios y 3 000 'Me gusta'. Los seguidores escribieron: "Sigue linda, como fue siempre". "Diría: te ves igual, la flor más bella de la vecindad. Felicidades". "Cada edad tiene su hermosura. Ahora, querida dama, usted es una belleza otoñal. Él la amaría más".

Esa interacción es la segunda de 2023. En la primera apareció para contar su principal proyecto de 2023. "Es defender a la verdad. Vivimos en un mundo de simulaciones. O sea que nos mentimos siempre. Nos mentimos a nosotros mismos. Ni las fotos personales tienen verdad; gracias a la tecnología pueden ser maquilladas. ¿Es tan difícil ser nosotros mismos? Yo amo a la verdad. Quiero honrar a la verdad. La mentira da flores, pero no nos da frutos. Les deseo un muy Feliz Año Nuevo".

Antes, el 29 de diciembre de 2022, se pronunció sobre la muerte de Pelé. "Lo siento mis amados brasileños. No hay palabras. Pelé era una leyenda del fútbol. Deseo que que hoy esté con mi Rober, pateando los dos un balón con chanfle y festejando juntos un gol eterno".

Florinda Meza sin su 'Rober'

Roberto Gómez Bolaños murió el 28 de noviembre de 2014. Fue uno de los actores más populares de América Latina. Dio vida a personajes amados en el mundo entero, como el 'Chavo del 8' y el 'Chapulín Colorado'. Falleció en su casa de Cancún (México), cuando tenía 85 años.

