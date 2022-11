Dennis Quaid y Jaboukie Young-White comparten una gran aventura en ‘Un mundo extraño’

‘Srange World’ es una película animada de Walt Disney protagonizada por Jake Gyllenhaal, Dennis Quaid y Jaboukie Young-White. Foto: cortesía Walt Disney Studios

Fernando Criollo. (I)

‘Un mundo extraño’ (‘Strange World’) es la nueva aventura animada de los estudios Walt Disney. La cinta llega a las salas de cine de todo el Ecuador este fin de semana.

Esta producción animada presenta a los Clade, una legendaria familia de exploradores que deberá enfrentar la prueba más dura de su vida.

Searcher (Jake Gyllenhaal) emprende una peligrosa misión para mantener a salvo a su mundo. A mitad del camino se da cuenta que su hijo Ethan (Jaboukie Young-White) se embarcó en el viaje sin permiso y cuando llegan a un mundo que creían inexplorado se encuentran con el gran Jeager (Dennis Quaid), el padre que Searcher creyó perdido cuando era niño.

Abuelo, hijo y padre iniciarán un viaje lleno de aventuras y enseñanzas sobre el destino y la vocación de cada uno, mientras enfrentan los peligros de un mundo desconocido.

Antes del estreno, dos de los protagonistas, Dennis Quaid y Jaboukie Young-White revelaron detalles sobre sus personajes y los temas que aborda esta película en una conversación en exclusiva con El Comercio.

Ethan, Searcher y Jeager pertenecen a diferentes generaciones en un contraste interesante. ¿Dennis, puede decirnos algo más sobre la generación a la que pertenece Jeager?

Jeager tiene una opinión muy alta sobre sí mismo y cree que es el más grande explorador que el mundo ha conocido y eso le pasa factura con su hijo que es el personaje de Jake Gyllenhall, pero él quiere ser un granjero y es una gran decepción para él. Pero al mismo tiempo su niego, quiere ser un explorador. Así que imagínate. Antes de tener hijos esperamos que vayan a ser esto o lo otro. Es algo muy egoísta imaginar que tendrás hijos como si fueran a ser una extensión de ti mismo. Así que al final el filme habla sobre ser tú mismo y confiar en ti mismo.

¿Jaboukie, qué tan difícil resulta ser Ethan, parte de una nueva generación, pero en medio de Jeager y Searcher, dos hombres muy distintos entre sí?

Ethan aparece en esta aventura a la que en principio no fue invitado y contra el deseo de su padre que quería que se quede en casa para que sea un granjero. Y luego tiene la posibilidad de reconectar con su abuelo y ellos comparten esta emoción por la aventura y el resto es historia.

Dennis, además de la relación familiar hay un tema muy importante sobre la relación entre la humanidad y el planeta. ¿Qué nos dice la película sobre esa relación?

Eso es lo que creo que voy a buscar hoy como salvar nuestro mundo averiguando qué hay al otro lado de la montaña. Tiene que estar en algún lugar allá afuera. El personaje de Jake es mi estúpido hijo, sabes que en el camino y no muy lejos en el viaje, encontró esta planta que provee toda esta energía para el mundo. A eso me refiero con ser fiel a ti mismo y ser quién eres y que a veces la mayor contribución que puedes hacer está justo enfrente de ti.

Jaboukie, en los últimos años el tema de la diversidad y la representación ha sido importante en el cine. ¿Cómo has experimentado este movimiento desde la animación?

Eso es emocionante en ‘Strange World’, porque refleja nuestro mundo en términos de las personas que lo componen y es muy parecido al tipo de realidad en la que vivimos. Hay mucha gente de diferentes identidades y orígenes viviendo junta sin que los estén señalando en todo momento. No es cuestión de felicitarte a ti mismo por eso a cada momento, solo se trata de dar lo mejor de ti. Ese tipo de detalles se sintió muy real para mí y me emocioné tanto con este proyecto. También es algo que está en línea con lo que Disney ha estado haciendo en los últimos proyectos. No solo eso, sino el hecho de que vaya de la mano con películas que visualmente también son nuevas y frescas.