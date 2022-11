Ileana Cabra con grandes invitadas en el disco ‘Nacarile’

Ileana Cabra presenta ‘Nacarile’ su tercer álbum solista. Foto: cortesía Ile Cabra

Ileana Cabra es bien conocida por su trabajo con el grupo Calle 13, junto con sus hermanos ‘Residente’ y ‘Visitante’.

Sin embargo, desde hace unos seis años, la cantante y compositora puertorriqueña ha trazado su propio camino musical. ‘Nacarile’ es el título del tercer álbum de Ileana Cabra como solista.

El disco surge de un momento de un abismo emocional en el momento en el que la pandemia acababa de empezar a transformar radicalmente el planeta, y una sensación de incertidumbre perpetua pesaba sobre la artista.

“Aprendí a confiar más en mí misma y fluir con los procesos. Cada detalle, incluso esos momentos incómodos son parte del proceso y encontré la forma de usar eso a mí favor”, dice la artista en una conversación con este Diario.

Ile recurrió a la música buscando alguna forma de respiro. "Me sentía como si estuviera en un estado de locura emocional: confundida, perdida”, dice. Pero la artista se dejó llevar y en medio de esa confusión las canciones seguían decantándose sobre el papel.

Un disco de 11 canciones

El resultado es ‘Nacarile’, un álbum de 11 canciones. Musicalmente gira alrededor de la afinidad de Ile con los géneros clásicos latinoamericanos y la percusión folclórica puertorriqueña. Incluso se adentra en el hip hop que interpretaba en su juventud junto a sus hermanos en Calle 13.

Al mismo tiempo, ‘Nacarile’ también incorpora nuevos géneros, combinando sintetizadores, art pop y melodías prismáticas en su proyecto más imaginativo.

En Puerto Rico, “Nacarile del oriente” o simplemente “nacarile” es una expresión local que se utiliza para negar rotundamente alguna cosa.

Ileana no solo encontró su propio nombre escondido en esta expresión popular, sino que también le dio la vuelta al significado como una especie de impulso creativo. “Aunque venga de un no tan decidido, me sirvió de motivación”.

Invitadas de lujo en ‘Nacarile’

El álbum incluye el sencillo ganador del Latin Grammy En Cantos, que es interpretada junto con Natalia Lafourcade. Esta canción tiene más de 10 millones de reproducciones.

No es la única invitada con la cuenta este proyecto discográfico. A lo largo del álbum también suena la voz de Ivy Queen, Mon Laferte, Trueno y más.

Traguito es una canción inspirada en un poema de Julia de Burgos titulado Yo misma fui mi ruta y es interpretada en colaboración con la cantante chileno- mexicana Mon Laferte.

La canción reflexiona sobre las cicatrices del amor patriarcal, transformando la actitud dura de los boleros clásicos en la actualidad.

El disco contiene temas más explosivos como Algo bonito, en el que Ile se junta con la pionera del reggaetón, Ivy Queen. Como declaración militante de la resistencia de las mujeres, la canción enlaza a la perfección sus impulsos políticos.

Escapándome de mí fue el último sencillo en publicarse antes del lanzamiento del álbum completo. “Es querer escapar de esos miedos que a veces nos limitan. Me puede pasar mucho, pero si nos damos cuenta de que es un cambio que nos ayuda a crecer es bueno escapar de nosotros mismos”, explica.

El disco se encuentra disponible en las principales plataformas digitales de música.

