Jennifer López y Ben Affleck comparten un video romántico que conquista a sus fans

Un vídeo de Jennifer López y Ben Affleck en el que ambos aparecen juntos de lo más cariñosos, apegados y felices, ha conquista a miles de seguidores.

La pareja compartió la grabación de ocho segundos en sus redes sociales el pasado domingo 20 de noviembre de 2022. Ellos sonríen mientras escuchan un audio en inglés, que dice:

"Guys, I dit it. I found the person that makes me the happiest I have ever been" y traducido significaría "Chicos, lo hice. Encontré a la persona que me hace ser la persona más feliz que he sido".

Los usuarios de las redes no dudaron en comentar y desearles amor; mientras que otras personas escribieron que chistes o especular de que la diva de Bronx lo tiene secuestrado.

¿Qué se ve en el video?

En la grabación está Jennifer López apoyada sobre Affleck mientras ambos miran directamente hacia la cámara. Ambos hacen muecas y sonríen.

En menos de 24 horas, la publicación ya contaba con casi dos millones de likes y más de 22 000 mil comentarios. Entre los que se incluyen el de algunos celebrities y compañeros de profesión como Paris Hilton, Poppy Delevingne y Leslie Mann, entre muchos otros.

Historia de amor

Los famosos empezaron su primer noviazgo en 2002, un par de años más tarde lo dejaron y, 18 años después, los artistas volvían a unir sus caminos con dos bodas.

Las dos celebridades han roto con los constantes rumores de separación o problemas en su relación.

