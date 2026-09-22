Cindy Crawford está ‘completamente devastada’ tras visitar la casa de su hijo tras su muerte

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

La supermodelo Cindy Crawford se encuentra atravesando uno de los periodos más oscuros y dolorosos a nivel personal y familiar. Testimonios de personas cercanas a su entorno confirmaron que la celebridad estadounidense está “completamente devastada” y desconsolada tras confirmarse la repentina muerte de su hijo, Presley Gerber, de 27 años, ocurrida el pasado domingo 20 de septiembre.

El dolor materno ante la muerte de Presley, hijo mayor de Cindy Crawford

Apenas 24 horas después del fallecimiento, la modelo y su esposo, el empresario Rande Gerber, fueron captados abandonando la vivienda del joven en Hollywood. El matrimonio intentó resguardar su intimidad a bordo de una camioneta oscura, donde Crawford ocupó el asiento del copiloto ocultando su rostro con gorra y gafas negras.

Quienes conocen la dinámica del hogar aseguraron a medios internacionales que la familia afronta lo que consideran a esta como “la peor pesadilla de cualquier padre”, sumidos en la conmoción por la muerte de su hijo Presley, según informó la revista Hola!.

Investigación policial por presunta sobredosis

Los reportes oficiales emitidos por el Departamento de Policía de Santa Mónica detallan que a las 09:35 del domingo ingresó una llamada de emergencia por una supuesta sobredosis en una propiedad de la calle Berkeley. Al ingresar a la estancia, las autoridades hallaron el cuerpo sin signos vitales del joven modelo.

El pronunciamiento de seguridad preliminar descartó indicios de una agresión criminal e inició las pericias bajo la sospecha de una sobredosis, luego de que los servicios médicos intentaran reanimarlo sin éxito antes de certificar el deceso a las 09:45.

Causa forense diferida y horas previas

El médico forense del condado de Los Ángeles ejecutó el examen de autopsia, pero clasificó la conclusión legal como diferida mientras concluyen las pruebas complementarias y los reportes toxicológicos de laboratorio.

En cuanto a las últimas horas del joven, informaciones periodísticas revelaron que Presley había acudido la noche del sábado a buscar tratamiento voluntario en una residencia de rehabilitación en Santa Mónica, donde permanecía hospedado junto a otros internos antes de suscitarse la emergencia.

Acompañamiento familiar en salud mental

Presley Gerber, el hijo mayor y único hijo varón de Crawford y hermano de Kaia Gerber, expuso de forma pública durante varios años sus complejos cuadros de depresión, ataques de pánico y dependencia a sustancias.

A lo largo de sus procesos de desintoxicación, su madre mantuvo un rol de acompañamiento incondicional. En julio pasado, con motivo de sus 27 años, la modelo le dedicó un mensaje en redes destacando el orgullo que sentía por su lucha personal, mientras el portavoz familiar ratificó el pedido de total privacidad para sobrellevar el duelo.

Preguntas frecuentes sobre el estado de Cindy Crawford tras la muerte de su hijo

❓ ¿Cómo se encuentra Cindy Crawford tras la muerte de su hijo Presley?

Está completamente devastada, desconsolada y afrontando la peor pesadilla familiar.

Amigos cercanos y fuentes del entorno señalaron el profundo shock que embarga a sus padres tras la trágica noticia.

❓ ¿Cuál es la hipótesis que maneja la Policía sobre el deceso?

Se investiga una presunta sobredosis sin indicios de violencia criminal.

Los agentes acudieron a una alerta al 911 en Santa Mónica antes de que los paramédicos confirmaran el fallecimiento.

❓ ¿Por qué el dictamen de la autopsia quedó en estado diferido?

Porque el forense espera los análisis toxicológicos de laboratorio.

Aunque la examinación inicial concluyó, la causa oficial de muerte requiere confirmación química pericial.

❓ ¿Dónde estuvo el joven antes de confirmarse la emergencia médica?

Ingresó la noche previa a un centro de recuperación en Santa Mónica.

El modelo buscaba ayuda especializada contra el consumo de sustancias y pernoctaba junto a otros pacientes.

❓ ¿Qué batallas médicas compartió públicamente el hijo de Cindy Crawford?

Problemas de adicciones, episodios de depresión profunda y ataques de pánico.

En entrevistas y redes sociales abordó sus terapias y promovió espacios de concienciación sobre salud mental.

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