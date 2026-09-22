Lo que reveló la autopsia de Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

Presley Gerber, hijo de la modelo Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, falleció el 20 de septiembre de 2026 a los 27 años en Santa Mónica, California.

El joven fue hallado sin vida en un inmueble de la calle Berkeley tras una llamada a los servicios de emergencia por paro cardíaco y supuesta sobredosis.

Hay otra parte de esta historia familiar que también resulta reveladora; si quieres profundizar en la trayectoria y entorno de su madre, puedes conocer los momentos clave de Cindy Crawford ante este doloroso acontecimiento.

🚨 ¿Cuál fue la causa de muerte de Presley Gerber?

La causa oficial del fallecimiento de Presley Gerber aún no ha sido determinada.

El examen forense fue completado, pero las autoridades del condado de Los Ángeles solicitaron análisis adicionales, según El Tiempo de Colombia.

La Policía de Santa Mónica investiga el hecho como una posible sobredosis sin sospecha de violencia, reportó El País.

🏥 Su permanencia en rehabilitación

Presley Gerber permanecía en un centro de rehabilitación al momento de su muerte, según precisó Hola!

El modelo enfrentaba problemas de adicción y salud mental desde su adolescencia.

A través de redes sociales, promovía iniciativas sobre concientización del bienestar emocional e intentaba diversos tratamientos de recuperación.

Pero las situaciones complejas alrededor del entorno familiar no se limitan a este hecho; descubre las impactantes declaraciones sobre las experiencias personales que confesó la hermana de Presley Gerber.

Presley Gerber; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Quién fue Presley Gerber y por qué era conocido? Presley Gerber fue un modelo estadounidense, hijo de Cindy Crawford y Rande Gerber. Inició su carrera adolescente con IMG Models y desfiló para firmas como Moschino, Dolce & Gabbana y Calvin Klein. También era conocido públicamente por ser el hermano mayor de la modelo y actriz Kaia Gerber. ❓ ¿Cuándo y dónde murió Presley Gerber? Presley Gerber murió el 20 de septiembre de 2026, a los 27 años, en una instalación de rehabilitación de Los Ángeles, California. El fallecimiento fue confirmado mediante registros del médico forense del condado de Los Ángeles y por representantes de la familia.

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