¿Qué se sabe de la muerte de Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford?

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

El 20 de septiembre de 2026, la supermodelo estadounidense Cindy Crawford sufrió la pérdida de su hijo mayor, Presley Gerber, a los 27 años.

El joven falleció en un centro de rehabilitación de Los Ángeles. Según reportó Perfil, la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles confirmó el deceso, mientras la autopsia continúa pendiente.

Esta pérdida enluta a una de las figuras más influyentes de las pasarelas globales. Si quieres repasar su trayectoria en la moda y el cine, revisa los hitos de la carrera de Cindy Crawford aquí.

🏥 ¿De qué murió Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, en Los Ángeles?

La causa exacta del fallecimiento de Presley Gerber todavía no ha sido determinada por las autoridades forenses.

Perfil explicó que el examen médico y los estudios toxicológicos determinarán el motivo exacto de la muerte.

El modelo ingresó al establecimiento para recibir tratamiento por adicciones al alcohol y drogas.

No obstante, la web Paparazzi aclaró que las autoridades no han relacionado sus antecedentes médicos con el desenlace.

🧠 Los problemas de salud mental que enfrentó Presley Gerber

Presley Gerber habló públicamente sobre su lucha contra la depresión, los ataques de pánico y el consumo de sustancias.

Hola! detalló que en marzo de 2026 el joven viajó a México para someterse a un tratamiento contra adicciones.

Su familia lo acompañó de forma constante durante sus recaídas y procesos de recuperación.

Su hermana, Kaia Gerber, también expuso cómo estas dificultades afectaron la dinámica familiar.

Pero hay un detalle de esta familia que pocos conocen y que abrió un fuerte debate en su momento.

Lee también las revelaciones de la hija de Cindy Crawford sobre las complejas experiencias que vivió en su juventud.

💼 ¿Quién era Presley Gerber en la industria de la moda?

Nacido en 1999, Presley Gerber debutó como modelo a los 16 años. Trabajó con marcas internacionales como Calvin Klein y Dolce & Gabbana.

En 2018 protagonizó un comercial de la Super Bowl junto a Cindy Crawford.

La familia Gerber solicitó privacidad mientras concluyen los peritajes médicos.

Cindy Crawford; más preguntas sobre el tema

❓ ¿Quiénes son los hijos de Cindy Crawford? Cindy Crawford tuvo dos hijos con Rande Gerber: Presley Gerber y Kaia Gerber. Ambos siguieron caminos relacionados con el modelaje; Kaia logró una destacada carrera en pasarelas y campañas, mientras Presley también trabajó como modelo. ❓ ¿Cuántos años tiene Cindy Crawford actualmente? Cindy Crawford tiene 60 años; nació el 20 de febrero de 1966 en DeKalb, Illinois. La supermodelo continúa vinculada a la moda, la belleza y la cultura popular, demostrando que su carrera sigue activa décadas después de alcanzar fama internacional.

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