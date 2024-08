Christina Aguilera, la reconocida cantante de 43 años, sorprendió a sus seguidores con un cambio físico que atrapó la atención de muchos. ¿Qué se hizo?

Christina Aguilera y la música que la catapultó a la fama

Christina Aguilera es una destacada cantante, compositora, productora, actriz y bailarina. Su carrera despegó en 1999 con el lanzamiento de su álbum debut homónimo, que incluyó éxitos como Genie in a Bottle, What a Girl Wants y Come On Over Baby (All I Want Is You).

Estos sencillos la catapultaron a la fama mundial y le valieron su primer Grammy como Mejor Artista Nueva.

A lo largo de su trayectoria, Aguilera ha explorado diversos géneros musicales, desde el pop y el R&B hasta el soul y el jazz.

Su versatilidad y potente voz le han permitido ganar cinco premios Grammy y una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Además de su carrera musical, ha incursionado en la actuación y ha sido juez en el popular programa de televisión ‘The Voice’.

Christina Aguilera dejó atónitos a sus fans con su cambio físico

La reconocida cantante de 43 años sorprendió a sus seguidores con su cambio físico. En un reciente video publicado en su perfil de Instagram, Christina Aguilera se muestra con una apariencia visiblemente más joven, generando numerosos comentarios entre sus fans.

El video, que forma parte de una campaña promocional para su próxima visita a Japón, exhibe a la artista posando con una imagen fresca y renovada.

La transformación en su físico es notable, lo que ha llevado a muchos a preguntarse cómo logró este cambio.

Así cambió Christina Aguilera su apariencia física

Según información publicada por el Daily Mail, Aguilera perdió cerca de 10 kilos después del nacimiento de su hijo. La cantante siguió una rigurosa dieta conocida como ‘arcoíris’, basada en el consumo diario de frutas y verduras de colores vibrantes.

Sin embargo, en una entrevista con L’Officiel Italia en 2020, Aguilera mencionó que, aunque en el pasado se sometió a restricciones alimenticias, actualmente opta por consumir más alimentos integrales y reducir los ‘snacks’ azucarados.

Además de su dieta, Christina Aguilera mantiene una rutina de ejercicio regular. Según In Touch Weekly, la artista practica yoga, boxeo y ejercicios cardiovasculares entre dos y cinco veces por semana.

Aguilera ha compartido en diversas ocasiones su enfoque hacia el cuidado personal, destacando la importancia de abrazar el propio cuerpo y tomarse el tiempo necesario para lograr un bienestar integral.