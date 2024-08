Cada noviembre, el regreso de Mariah Carey a las listas de éxitos marca el inicio de la temporada navideña. Su icónica canción All I Want for Christmas Is You se convierte en un fenómeno musical que domina las plataformas de streaming y las radios, consolidando a Carey como la ‘Reina de la Navidad’.

La pregunta sobre cuánto dinero genera esta canción para la artista es igualmente fascinante.

¿Qué le pasó a Mariah Carey?

El nombre de esta artista volvió a sonar tras la lamentable pérdida de su madre y hermana. En un comunicado, Mariah Carey aseguró tener el “corazón partido” a causa de la muerte de sus dos seres queridos; las perdió el mismo día.

La artista publicó un comunicado de prensa en el que no dio detalles sobre los dos fallecimientos y pidió que se respete su vida privada.

Mariah Carey y la fascinante cantidad de dinero que factura cada Navidad

All I Want for Christmas Is You celebrará su aniversario número 30 este año. La canción, escrita por Mariah Carey y Walter Afanasieff, fue lanzada en 1994 como parte del álbum ‘Merry Christmas’.

Con una letra que expresa el deseo simple de estar con un ser querido en Navidad, su melodía pegajosa y la potente voz de Carey garantizaron su popularidad continua.

Desde su lanzamiento, la canción generó ingresos significativos para Carey. Según The Economist, entre 1994 y 2016, la canción reportó a la cantante alrededor de 60 millones de dólares, con una media anual de 2,6 millones.

Pero, las cifras actuales son aún más impresionantes. Cada temporada navideña, Carey recibe aproximadamente 3 millones de dólares por la canción, excluyendo los ingresos adicionales provenientes de sus presentaciones en vivo y especiales navideños.

Este año, Carey también tiene previsto realizar un tour especial titulado ‘Christmas Time’; incluirá ciudades como Los Ángeles, Houston, Atlanta, Brooklin.