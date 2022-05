Christian Nodal da pistas de reconciliación con Belinda: ‘hemos tenidos pláticas’

Redacción Elcomercio.com

Christian Nodal y Belinda siguen dando de qué hablar aunque anunciaron su separación hace varias semanas. El cantante sorprendió con unas declaraciones en las que confesó que siguen en contacto. Así publicaron los medios locales este sábado 7 de mayo de 2022.

Aunque se desconoce los motivos del fin de su compromiso. Cuando anunciaron su separación, varios medios de comunicación difundieron teorías sobre lo que pudo haber pasado entre ellos.

Incluso hubo famosos que se atrevieron a opinar sobre lo que pasó y muchos concordaron en que Nodal había decidido terminar con el compromiso, pero la verdad es que ninguno de los dos dio detalles sobre eso.

Ahora, Christian Nodal ofreció una entrevista a Francisca Lachapel en donde le hicieron preguntas muy personales y no podía faltar la relacionada con el romance que tuvo con Belinda y las nuevas supuestas novias que le han visto.

A lo que el cantante insistió en que no tiene un nuevo interés romántico y solo tiene “amigas”. Con esto, Christian Nodal aclaró el rumor sobre su supuesta nueva novia, pues fue captado cenando con una mujer tras su ruptura amorosa con Belinda. Pero también dijo algo que dio pie a que los fans pensaran que la reconciliación con la cantante podría ocurrir.

“Charlas hemos tenido, pero es que no sé, son cosas que van de la vida”, dijo el intérprete de “Adiós amor”, a lo que la periodista dijo: “O sea que siguen hablando” y Nodal insistió en que no es comunicación diaria, pero sí hay contacto entre ellos: “No, hemos tenido pláticas, pero como te digo, no sé en qué posición nos ponga la vida”, agregó.

¿Christian Nodal busca una reconciliación?

En la misma entrevista, el cantante confesó que está abierto a posibilidades, pues aunque no está seguro de que puedan retomar su romance, cree que sí la situación se da, estaría dispuesto a evaluar las cosas.

“No es un no definitivo, ni tampoco un sí definitivo”, dijo el cantante, quien dijo que no suele guardar rencores tras terminar sus relaciones amorosas: “Lo perdono todo, que siga con esa mujer es diferente, lo esencial es perdonar”, dijo.