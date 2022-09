El Chombo y su paso de productor musical a ‘youtuber’ educativo

El Chombo creador de las canciones Chacarrón macarrón y El gato volador. Foto: Twitter @ElChombo_1

Roxana Madrid. Redactora (I)

Todos recordarán Chacarrón macarrón y El gato volador, dos canciones que lograron entrar en diferentes radios de Latinoamérica y hacerse conocidas.

La creación de estos éxitos se atribuye a Clark, quien recuerda que se sintió atraído por la música desde que tenía unos 8 años.

“Mi viejo y mi abuelo me inculcaron el tema de los aparatos electrónicos, el toca discos, los amplificadores... Entonces empecé a ser amante de la música y de los aparatos que reproducían esa música”, contó el artista panameño en el programa de televisión The Rock Star Show by Nicky Jam.

Y a medida que fue adentrándose en este campo, descubrió su habilidad para modificar canciones. En los años 70 sus compañeros de clase le pusieron el apodo de ‘El Chombo’, que en Panamá se utiliza para designar a una persona afrodescendiente.

De DJ a productor musical

Cuando llegó a los 16 años comenzó a hacer mezclas en las discotecas, mientras trabajaba para una estación de radio de su país. Ahí se empapó de conocimiento musical y, además, desarrolló la destreza de producir canciones y crear nuevos ritmos.

En 1994 le asignaron que produzca la versión en español de la canción Perfidia, de Likke Wicked, sin pensar que se convertiría en su ‘debut’. Tres años después lanzó su primer álbum llamado ‘Cuentos de la Cripta’, que posteriormente tendría su continuación con más volúmenes.

Así en 1999 nace el ‘hit’ El gato volador, que por su letra y ritmo “pegadizo”, según la gente, recorrió el mundo. Tan solo en México vendió más de 150 000 copias.

A partir de este siglo lanzó la versión remixes de sus álbumes, con canciones como Papi chulo, El látigo y Mueve mami.

El tema Chacarrón macarrón, que surgió en 2005, llamó la atención del público por su lenguaje poco entendible y ritmo bailable.

Ya para ese entonces, El Chombo había ganado reconocimiento como productor musical, y continuó con su trabajo, siendo parte de diferentes colaboraciones con cantantes de su país.

En 2017 hizo un video en el que explicaba el significado de la palabra ‘dembow’-un ritmo​ musical de República Dominicana​ que se desarrolló en los 90- y este se hizo rápidamente viral; entonces siguió creando contenido relacionado.

Para principios de 2018, el artista se convirtió en el centro de atención debido a un desafío en redes sociales donde precisaban su relanzamiento de ese año titulado Dame tu cosita. Esa versión alcanzó la posición número 1 en el Top Latin Chart de Billboard.​

Y hasta el día de hoy acumula más de 4 000 millones de reproducciones en la plataforma de YouTube. Los videos de TikTok con esa canción no paran desde el día en que salió. Las personas imitan los movimientos del marciano verde que aparece en el clip.

Un ‘youtuber’ diferente

Desde hace 3 años, El Chombo creó su canal de YouTube al que nombró Te lo dijo El Chombo, en el que habla de la historia y cultura musical latinoamericana.

Aprovecha que está jubilado para dedicar su tiempo libre a hacer videos educativos. Ha compartido su opinión sobre el talento de artistas como Frankie Ruiz, Juan Gabriel, Gustavo Cerati y otros.

“Estoy haciendo lo que me nace y creo que debo hacer para con la música, que me ha tratado bien y, a cambio, quiero erradicar un poquito la ignorancia en la música para que la aprecien más”, agrega.