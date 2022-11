Karol G se va al desierto en el sencillo Cairo

Karol G presenta su nuevo sencillo titulado Cairo junto al productor y compositor Ovy On The Drums. Foto: cortesía Universal Music

La artista global Karol G lanza su nuevo sencillo titulado Cairo junto a Ovy On The Drums. El tema ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales de música y llega acompañado de un video musical en tierras exóticas.

Cairo es el tercer sencillo que Karol G lanza este año, como un anticipo de lo que será su nuevo material discográfico y con el que las expectativas por el lanzamiento siguen creciendo entre sus fanáticos.

Carol G es tendencia en Ecuador

El tema llega después del lanzamiento de Gatúbela y Provenza que rápidamente se posicionaron en los primeros lugares de los principales charts internacionales.

El trabajo musical de Karol G también tiene una buena recepción entre el público ecuatoriano y Cairo no fue la excepción.

A un día del estreno, la canción debutó en el primer puesto en 14 países, según información de la disquera Universal Music.

Uno de los países donde Cairo debutó en primer lugar es Ecuador. También despuntó en países como Argentina, Chile, Colombia, España, México y otros.

Cairo mezcla sonidos urbanos

El éxito de Cairo supone para Karol G un logro más en este 2022, tras conquistar los escenarios en Estados Unidos y convertir su gira ‘$trip Love Tour’ en la más taquillera por una artista femenina latina.

Fiel a su estilo, en este nuevo tema la cantautora multi-platino presenta una singular mezcla de sonidos urbanos que marcan una evolución en su estilo.

Con su privilegiado poder vocal y una lírica con la que continúa posicionándose como una mujer independiente, la artista colombiana es considerada una de las representantes del empoderamiento femenino en la industria musical.

Para esta producción, la artista contó con la colaboración del compositor y productor musical colombiano Ovy On The Drums.

Desde Egipto con Karol G

El nuevo sencillo escrito por Karol G, Keityn y Ovy On the Drums se lanzó junto con un videoclip publicado en el canal oficial de Carol G en YouTube.

En apenas un día, el audiovisual suma más de 4 000 millones de visualizaciones. Cifra que convierte al video de Cairo en el tercer video más visto en el mundo en este 14 de noviembre del 2022.

El video musical, grabado en la ciudad de Cairo en Egipto, fue producido por Pedro Artola y dirigido por We Own The City.

Esta nueva producción refleja la evolución artística de Karol G, quién continúa rompiendo barreras y estableciendo nuevas marcas en su carrera, llevando a su audiencia por un viaje a través del mundo con su música y videos.

