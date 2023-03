Arcángel y Bizarrap lanzan la sesión 54 con referencias futboleras

Bizarrap y Arcángel es el nuevo junte en la sesión N° 54. Foto: @bizarrap

El Tiempo de Colombia

Bizarrap llega ahora en una colaboración con Arcángel. La canción fue estrenada el miércoles 22 de marzo.

El legendario artista puertorriqueño de reggaetón es el interprete de la Session #54, un tema que está lleno de referencias futboleras.

El artista puertorriqueño tiene el fútbol como telón de fondo en la letra de la canción. Arcángel se acordó, por ejemplo, de Diego Armando Maradona.

"Este 'flow' no tiene rival como Maradona en la cancha", dice uno de los versos.

También hizo mención a Emiliano 'Dibu' Martínez, por su gesto en la final del Mundial de Qatar 2022 tras recibir el premio a mejor portero del torneo.

"Quieren verme, hacerme fracasar

Llevan años tratando, pero eso no va a pasar (No)

Me junté con el Biza, Biza, combinación de Dybala con Leo (Yessir)

La competencia la parto y como el Dibu, por el bicho me paso el trofeo, prra (Auh)".

Arcángel, además, recordó Pelé, el símbolo del fútbol fallecido el pasado diciembre.



"Yo no juego al fútbol, pero los pelé (Yeah)

Yo sé que les duele, duele

Ver-Verme acá arriba, yo sé que les duele

Subí de nivele":

Además, no dejó de lado al exjugador Piqué. "Descansé un par de año, volví y me pegué Matándolo’ como Shakira a Piqué".

Visita nuestros portales: