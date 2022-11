Bailarines de Bad Bunny reaccionan por escuchar 'el huevo'

Bailarín de Bad Bunny compartió momentos del coreo de "el huevo" en Quito. Foto: Internet

Unos de los bailarines de Bad Bunny, Thony González, compartió tres videos en sus redes sociales donde muestra la reaccionan de él y sus compañeros al escuchar “Callaíta” versión ecuatoriana.

González es un tiktoker con más de 404 000 seguidores y cuenta en sus redes sobre sus varias aventuras y proyectos.

Durante su visita a Quito y en el concierto no dudó en filmar los momentos más representativos, sobretodo cuando los asistentes coreaban las canciones del puertoriqueño.

Reacción por el coreo de 'el huevo'

Uno de los temas más esperados por los 30 000 asistentes al concierto en Quito era “Callaíta”, porque los asistentes ecuatorianos quería mostrarle a Bad Bunny la versión ecuatoriana.

Cuando llegó el momento del Conejo Malo entonara: “Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó”, los celulares de los miles de fans se pusieron a grabar y todo el estadio gritó: “el huevo”.

“Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó”, repitió Bad Bunny. Y la fanaticada respondió de nuevo a este verso con “el huevo”.

Estas palabras provocaron risas en Bad Bunny, quien mostraba desconocimiento ante esos gritos. Los bailarines de Bunny también quedaron sorprendidos.

Video de los bailarines y 'el huevo'

González en uno de sus videos de TikTok menciona: “quiero que sepan que yo no me saco de la cabeza el … huevo de Callaíta de Ecuador”.

Además en el mismo video, él les canta a sus compañeros el estribillo “Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó”, y le responden coreando "el huevo". Todos sonríen.

En otro de los videos, se ve que están los bailarines en un bar restaurante y los asistentes empiezan a cantar ‘Callaíta’ con el toque ecuatoriano. Es decir cuando cantan “Ella no era así, ella no era así no sé quién la falló” (...) “El Huevo” suele ser la respuesta al silencio.

Ahora, los bailarines corearon al versión ecuatoriana y todos rieron al darse cuenta.

