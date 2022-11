‘El huevo’, fanáticos sorprenden a Bad Bunny durante concierto en Quito

El estadio lleno coreó en uno de los versos de Bad Bunny la frase 'el huevo' durante el concierto que ofreció el artista la noche del miércoles 16 de noviembre. Foto: Twitter

Cerca de 30 000 fanáticos de Bad Bunny se congregaron la noche del 16 de diciembre de 2022 en el estadio Olímpico Atahualpa.

Los gritos de “Benito, Benito, Benito” pedían al artista en el escenario cuando eran las 21:00. El ‘conejo malo’ se hizo esperar por 15 minutos y la euforia se desató entre el público.

Bad Bunny empezó su show con Moscow Mule y los seguidores empezaron a corear sus canciones.

Uno de los temas más esperados por los ecuatorianos era Callaíta, pues los fans gritar “el huevo” durante ese éxito del puertorriqueño.

Hasta que el momento llegó: “Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó”, entonó Bad Bunny y al unísono todo el estadio gritó: “el huevo”.

“Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó”, repitió Bad Bunny. Y la fanaticada respondió de nuevo a este verso con “el huevo”.

Estas palabras provocaron risas en Bad Bunny, quien mostraba a la vez un semblante de desconocimiento ante esos gritos.

Los bailarines de Bunny también quedaron sorprendidos con “el huevo”. El coreógrafo Thony González subió un video a su cuenta de TikTok en donde habló sobre el tema.

“Quiero que sepan que yo no me saco de la cabeza el … huevo de Callaíta de Ecuador”, expresó con su acento boricua.

“Ella no era así, ella no era así, no sé quién la dañó”, coreaba González a sus compañeros de escenario. “El huevo”, respondían estos entre risas.

“¿Quién te dañó?”, preguntó a otro, quien respondió lo ya conocido: “el huevo”.

