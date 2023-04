The Ara Malikian World Tour llegará a Ecuador el 18 de mayo de 2023

Ara el violinista español se presentará en mayo en Quito. Foto: cortesía

Redacción Tendencias (I)

Ara Malikian, violinista español de origen libanés y ascendencia armenia, llegará a Quito con su gira The Ara Malikian World Tour. Se llevará a cabo el jueves 18 de mayo de 2023, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a las 20:00.

Ara Malikian conversón con diario EL COMERCIO y detalló información sobre su gira.

Gira por América Latina

Dentro de su gira tiene planeado visitar América Latina al recorrer países como República Dominicana, Puerto Rico, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Colombia y Ecuador para retornar a España por varias ciudades de ese país.

"Ya tuve una gira por países de Latinoamérica y vuelvo nuevamente, vamos a repetir", señaló Ara Malikian.

Ecuador

El violinista ya conocía Ecuador. "No he ido hace mucho tiempo pero con mucho gusto regreso. Conozco Quito, Guayaquil. Es fabulosa su cultura, geografía, el país en sí". Además, espera no faltar a los principales teatros de Ecuador. "Estoy feliz de reencontrarme con mis amigos y amigas ecuatorianas."

Repertorio

Se basará en su último trabajo discográfico llamado 'Ara'. Para este trabajo musical se inspiró en su pequeño hijo llamado Cairo, que tiene 8 años. "A partir de la pandemia ingresé en todo el mundo de fantasía que envuelve a mi hijo y al resto de niños", afirmó Ara.

Este espectáculo los transportará, afirma, a que la imaginación de rienda suelta y llegue muy lejos. La música los llevará con dinosaurios, calamares robóticos, máquinas del tiempo, pianos voladores y mimos. De eso se trata la nueva producción discográfica del artista, titulada Ara.

Aseguró que la magia que había olvidado, que es tan poderosa, se puede encontrar cada día en cada momento. Añadió, que es una senda fascinante de la vida.

Invitación de Ara

"Invito a todos mis amigos de Quito para que acudan al concierto de violín. Gozarán de la música clásica, rock, jazz, flamenco, entre otros. Llegaré a sus corazones y almas", afirma Ara.

