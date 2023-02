Así lucieron Antonella Roccuzzo y Lionel Messi en los premios The Best

Lionel Messi junto a Anto Roccuzzo en 'The Best'. Foto: Instagram Leo Messi @leomessi

Este lunes 27 de febrero de 2023, en París, Francia, se realizó la entrega de los Premios anuales de la Fifa The Best. Este premio es el máximo galardón por parte de la organización y se entrega desde el 2016.

En este 2023, el premio al mejor jugador del mundo fue para el argentino Lionel Messi, denominación que no sorprendió a los fanáticos del fútbol luego de la extraordinaria campaña realizada en Qatar 2022. El rosarino además fue seleccionado para el Once Ideal de la Fifa de este año.

La familia Messi deslumbró también fuera de los galardones. Antonella y Lionel acudieron a la cita de premios con un total black formal. Messi vistió un traje negro con brillos y un moño del mismo color. Los ternos llamativos de Leo han sido una tendencia en las ceremonias similares de reconocimientos.

Antonella Roccuzzo, esposa de Messi, lució un elegante vestido de mangas largas con hombreras y descubierto en las piernas. Acompañaron al look de la rosarina, unos aretes largos y brillantes, unos tacos altos negros y una llamativa cartera roja en forma de rosa. La pareja ingresó a la alfombra de The Best sin la compañía de sus hijos.

The Best 2023 fue una noche en la que los campeones del mundo arrasaron con los premios. El crack argentino recibió el reconocimiento como mejor jugador del planeta por segunda vez en su historia. “Este año fue una locura para mí, pude conseguir lo más hermoso en mi carrera”, añadió Messi.

