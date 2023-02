Messi y Mbappé lideran ataque de alineación ideal de premios The Best

Kylian Mbappé y Lionel Messi enfrentándose en el Mundial Qatar 2022. Foto: Twitter Copa Mundial de la FIFA.

Redaccion Bendito Fútbol

El francés Kylian Mbappé y el argentino Lionel Messi, compañeros en el PSG, encabezan el ataque de la alineación ideal de los premios The Best FIFA 2022.

El anuncio de los ganadores se realizó este 27 de febrero de 2023.



Lionel Messi comparte la zona de ataque con los franceses Kylian Mbappé, su compañero en el Paris Saint-Germain, Karim Benzema, la principal figura del Real Madrid, con el que ganó la última Champions League 2021/22 y Erling Haaland, la figura del Manchester City.



Kylian Mbappé y Karim Benzema compitieron con Lionel Messi por el premio The Best, pero el argentino se llevó el galardón, el segundo en su cuenta personal luego del conseguido en 2019, igualando la línea de Cristiano Ronaldo (2016 y 2017) y Robert Lewandowski (2020 y 2021).



El arco está custodiado por el belga Thibaut Courtois, figura del Real Madrid, pero que no tuvo una destacada actuación en el Mundial Qatar 2022 donde no superó la zona de grupos y quedó eliminado a manos de Marruecos y Croacia.



La línea de tres defensas la comparten Achraf Hakimi (Marruecos), Virgil van Dijk (Países Bajos) y João Cancelo (Portugal), tres defensores que tienen la capacidad de controlar los ataques rivales, pero también de ser letales cuando llegan al área rival.



En la mitad de la cancha se eligió a un tridente que combina experiencia, calidad y todo tipo de títulos a nivel de clubes comandado por Luka Modrić (Croacia), Casemiro (Brasil), Kevin De Bruyne (Bélgica).

​

Messi en la alineación ideal

Thibaut Courtois (Bélgica); Achraf Hakimi (Marruecos), Virgil van Dijk (Países Bajos) y João Cancelo (Portugal); Luka Modrić (Croacia), Casemiro (Brasil), Kevin De Bruyne (Bélgica); Kylian Mbappé (Francia), Karim Benzema (Francia), Erling Haaland (Noruega) y Lionel Messi (Argentina).

