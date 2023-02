Emiliano Martínez atajó dos penales y así ayudó a Argentina con el pase a semifinales. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

Redacción Bendito Fútbol (I)

El argentino Emiliano ‘Dibu’ Martínez ganó el premio 'The Best' al mejor arquero de la FIFA. El anuncio se hizo este lunes 27 de febrero de 2023, durante la Gala del Premio The Best que se realizó en Paris, Francia.



Martínez venció en las votaciones a Yassine Bounou (Marruecos y Sevilla) y a Thibaut Courtois (Bélgica y Real Madrid), que fueron los otros dos finalistas.

Julio César, ex arquero de Brasil e Inter de Milán, entre otros equipos, fue el encargado de entregar el premio al ‘Dibu’ Martínez.



Antes de recibir su galardón, el ‘Dibu’ se dio un fraternal abrazo con Bounou, otro de los finalistas, y se vio en la transmisión a Lionel Messi sonriendo mientras su compatriota se acercaba al podio.



“Es algo muy lindo para mi carrera. Todos saben de mi historia y ganar esto es un orgullo”, fueron las primeras palabras de Emiliano Martínez tras ser condecorado.



Así mismo, el ‘Dibú’ agradeció a su familia, al Aston Villa, a la Selección de Argentina y en especial a Lionel Scaloni, que le dio la oportunidad de vestir la ‘Albiceleste’.



El discurso del guardameta terminó entre lágrimas mientras hablaba de sus padres y los sacrificios que hicieron por él.



Dibu Martínez clave en el Mundial Qatar 2022

Emiliano ‘Dibu’ Martínez fue una de las piezas claves de la Selección de Argentina que ganó el Mundial Qatar 2022 tras 36 años.



El guardameta tuvo dos grandes actuaciones que quedaran para la historia de la ‘Albiceleste’ la primera fue en los cuartos de final ante Países Bajos, donde atajó dos penales que permitieron a su selección a avanzar de ronda.



Y su otra actuación fue nada más ni nada menos que en la final ante la Francia de Kylian Mbappé. Pese a que, Martínez recibió tres goles durante el partido, en el tramo final tuvo una atajada fenomenal sobre Kolo Muani. que le permitió enviar el juego a la ronda de penales.



Ya desde los 11 metros, ‘Dibu’ Martínez atajó el penal de Kingsley Coman, que sirvió para que Argentina se consagre campeón.



Además, Emiliano Martínez fue reconocido como el ‘Guante de Oro’, premio otorgado al mejor guardameta del Mundial Qatar 2022.

