Lionel Messi ganó el premio The Best por segunda vez

Lionel Messi recibe el premio The Best, de manos de Gianni Infantino. Foto EFE

Alexis Sinchire (D)

Lionel Messi debe hacer espacio en sus vitrinas. El jugador argentino del Paris Saint-Germain ganó por segunda vez el premio The Best, que entrega la FIFA.

La gala de los The Best FIFA Football Awards se celebró este lunes 27 de febrero de 2023 en París. Uno a uno figuras de la talla de Raí, Roberto Carlos, David Trezeguet, Alessandro Del Piero, Marcel Desailly y Lionel Messi, solo por nombrar algunos, llegaron elegantemente vestido al evento.



Como se esperaba desde la previa, Lionel Messi se llevó el premio The Best, el más esperado de la noche, por delante de los franceses Kylian Mbappé y Karim Benzema, quienes tendrán que esperar un año más para sumar este premio individual.



La carta más fuerte de presentación de Lionel Messi fue la conquista de la Copa del Mundo Qatar 2022 con Argentina, único trofeo que le faltaba en su nutrido palmarés en el que también destacan una Copa América y la Finalissima, todos ganados en poco más de 18 meses con su país.



Gianni Infantino, presidente de la FIFA, fue el encargado de revelar el nombre de Lionel Messi como el The Best 202 y entregarle el premio en las manos al rosarino de 35 años.



"Es un placer estar entre los tres (finalistas) y poder ser el ganador. Esto es parte del grupo (selección argentina) y un reconocimiento para ellos. Este años fue una locura para mi y al final llegó y es lo más hermoso que me pasó en mi carrera", dijo Lionel Messi, en relación al título ganado en Qatar 2022.​

Segundo The Best

Para Lionel Messi es la segunda ocasión que gana el premio The Best, igualando la línea del portugués Cristiano Ronaldo, ganador en 2016 y 2017 por delante del argentino y Robert Lewandowski, ganador de las ediciones 2020 y 2021, la primera venció al portugués y en la segunda al argentino.



El primer The Best para Lionel Messi fue en el 2019. Ese año se impuso al holandés Virgil van Dijk, jugador del Liverpool y de Cristiano Ronaldo, quien en esos días era jugador de la Juventus de Italia.​

Ganadores del The Best

2016: Cristiano Ronaldo

2017: Cristiano Ronaldo

2018: Luka Modrić

2019: Lionel Messi

2020: Robert Lewandowski

2021: Robert Lewandowski

2022: Lionel Messi

