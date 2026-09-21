Aleks Syntek explica su enojo en el escenario durante su concierto en México

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

La reacción de Aleks Syntek durante una presentación generó comentarios en redes sociales.

Entre las expresiones que circularon estuvo “brote psicótico”, utilizada por usuarios para describir su comportamiento sobre el escenario.

El comentario aumentó el escrutinio sobre el estado emocional del cantante. Syntek decidió responder públicamente a las críticas que recibió durante esos días.

Syntek pide que no se preocupen

El 16 y 17 de septiembre, el cantante respondió a los cuestionamientos a través de Instagram y otros medios.

En sus mensajes pidió a sus seguidores que no se preocuparan y defendió su actuación frente a las críticas. “El tiempo me dará la razón”, afirmó.

La explicación llegó días después, cuando Syntek contó qué habría provocado su enojo durante el concierto.

Si quieres ver todo lo que pasó con el cantante durante el concierto de México, mira este informe ampliado: Los videos que explican la polémica de Aleks Syntek

“Vándalos” y objetos lanzados

El 19 de septiembre, el cantante aseguró que parte de su reacción se produjo porque, según su versión, había “vándalos” arrojando elotes y cervezas hacia sus seguidores.

Syntek explicó que intentó intervenir para defender al público que estaba frente al escenario.

Según relató, muchos de los asistentes no se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo.

Puedes profundizar en qué es realmente un brote psicótico en este informe: Aleks Syntek y el “brote psicótico”: qué significa realmente este término médico

De esta manera, el cantante ofreció su propia explicación sobre el episodio que había provocado comentarios y cuestionamientos en redes sociales.

La expresión “brote psicótico” utilizada por algunos usuarios, sin embargo, correspondió a comentarios difundidos en redes y no a un diagnóstico médico presentado en esta información.

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