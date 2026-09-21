Los videos que explican la polémica de Aleks Syntek

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

En las horas siguientes al concierto del 15 de septiembre de 2026 en la alcaldía Benito Juárez, circularon varios videos grabados por asistentes que muestran a Aleks Syntek interrumpiendo su show para encarar al público.

En esas grabaciones se le ve detener la música, tomar el micrófono y lanzar reclamos que rápidamente se volvieron virales. ¿Qué dijo el cantante?

“Wey, ya defiéndanme”: el momento más compartido

Uno de los fragmentos más reproducidos es aquel en el que Syntek pide a gritos que lo defiendan:

“Wey, ya defiéndanme. Si les gusta mi música… defiendan al tío Syntek. No me dejen ahí solo, carajo”, se escucha en el video, mientras parte del público lo abuchea.

En otro clip, responde a quienes le pedían canciones ajenas a su repertorio (como temas de Juan Gabriel y Marco Antonio Solís “El Buki”) con una frase que se convirtió en titular:

“Entre más me digas eso, menos voy a cantar, güey. ¿Nunca quisiste oír la verdad de Aleks Syntek?”.

Críticas al reguetón y a la “cultura bizarra”

Varios videos también captaron sus críticas al género urbano.

En una de las tomas sentencia:

“México es huapango, es bolero, el mariachi; recuerden que no somos reguetón”, y añade: “No somos reguetón, somos mexicanos. Hablen como mexicanos, no como puertorriqueños”, imitando de forma burlesca el acento de Puerto Rico.

En otro momento, según recogen los medios, lanza una frase aún más extrema que circuló en redes:

“¡Cállate, cállate, soy el Dios Syntek!”, aunque no hay una transcripción oficial del cantante sobre esa línea.

También se difundió un fragmento en el que dice:

“Yo estoy viviendo en un mundo y ustedes viven en un mundo bizarro”, mientras el público lo abuchea.

La versión del cantante: “mi ira fue justificada”

Días después, Syntek dio su propia lectura de lo ocurrido.

En historias de Instagram escribió:

“En mi pasado concierto había vándalos tirándole elotes y cervezas a mis fans de atrás y los de adelante no se percataron […] mi ira fue justificada”.

Y añadió: “No hay nada que me moleste más que violenten abuelas y niños”.

Mensajes posteriores: “la luz ya viene”

Tras la ola de críticas, publicó mensajes en redes pidiendo calma:

“Porfa, no se preocupen. El tiempo me dará la razón. Solo es cuestión de esperar a que pase el ruido y la tormenta, pero la calma llegará de nuevo”. Y cerró con: “La luz ya viene y los justos serán recompensados”, frases que muchos interpretaron como su respuesta definitiva a los videos virales.

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