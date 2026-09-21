Aleks Syntek y el “brote psicótico”: qué significa realmente este término médico

Fecha de publicación: 21 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

La expresión “brote psicótico” comenzó a circular en redes sociales después de la polémica protagonizada por Aleks Syntek durante una presentación.

Pero ¿qué significa realmente este término?

No es simplemente perder el control

Desde la medicina, un episodio psicótico implica una alteración en la percepción de la realidad.

El Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos (NIMH) explica que una persona con psicosis puede tener dificultades para reconocer qué es real y qué no.

Las alucinaciones son uno de los síntomas

Durante un episodio psicótico pueden aparecer alucinaciones.

La persona puede escuchar voces o ver, sentir, oler o percibir cosas que no están presentes. Así lo explica MedlinePlus, el servicio de información de salud de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

También pueden aparecer delirios

Otro síntoma son los delirios.

Son creencias firmes que no corresponden con la realidad. Por ejemplo, la persona puede estar convencida de que alguien intenta perseguirla o hacerle daño.

El pensamiento también puede cambiar

La psicosis puede provocar pensamiento y habla desorganizados.

También pueden producirse cambios importantes en el comportamiento y dificultades para comunicarse.

No existe una sola causa

Un episodio psicótico puede aparecer en diferentes circunstancias.

Puede estar relacionado con trastornos como la esquizofrenia, el trastorno bipolar o la depresión grave. También puede estar asociado con determinadas enfermedades, medicamentos o consumo de sustancias.

Si quieres ver todo lo que pasó con el cantante durante el concierto de México, mira este informe ampliado: Los videos que explican la polémica de Aleks Syntek

El estrés también puede influir

Existe una condición conocida como psicosis reactiva breve.

MedlinePlus la describe como un episodio súbito y de corta duración que puede aparecer después de un acontecimiento extremadamente estresante.

¿Cuánto puede durar?

La duración depende de la causa.

Puede tratarse de un episodio breve o formar parte de una condición que requiere tratamiento y seguimiento médico.

¿Y qué tiene que ver Aleks Syntek?

En redes sociales, algunos usuarios utilizaron la expresión “brote psicótico” para describir el comportamiento de Syntek durante su presentación.

Sin embargo, un arranque de ira, una conducta llamativa o un momento de tensión no permiten determinar por sí solos que una persona esté atravesando una psicosis.

El diagnóstico requiere evaluación

Determinar si existe un episodio psicótico requiere una evaluación profesional.

Por eso, en el caso de Aleks Syntek, la expresión utilizada en redes debe entenderse como un comentario de usuarios y no como un diagnóstico médico.

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