El Victoria’s Secret Fashion Show 2024 marcó el regreso de este icónico evento después de años de ausencia, desde 2019.

Este año, la pasarela de lencería y alas trajo consigo una visión centrada en la diversidad y el empoderamiento femenino.

El espectáculo se realizó este martes 15 de octubre de 2024, en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos.

El show contó con la participación de modelos emblemáticas como Tyra Banks, Gigi Hadid, Jasmine Tookes y Candice Swanepoel, así como nuevas caras del modelaje que reflejaron los cambios en la industria de la moda.

La cantante surcoreana Lisa, integrante del grupo Blackpink fue la primera en salir a escena, deslumbrando al público con un casco y montando una moto, una imagen que evocó la esencia de una auténtica ‘Rockstar‘.

Tras su presentación musical, el espectáculo comenzó con la aparición de Gigi Hadid, quien emergió de una plataforma con unas impresionantes alas rosas, mientras sonaba “Never Tear Us Apart” de Paloma Faith.

A continuación, varias modelos salieron para formar parte del primer segmento del show, incluyendo a Imaan Hammam y Grace Elizabeth, seguidas por otras grandes figuras como Taylor Hill y Adriana Lima.

El segundo y tercer bloque contó con la presentación de Tyla; la cantante brilló con alas voluminosas de tul interpretando su éxito “Water”, mientras que la icónica Candice Swanepoel abrió la pasarela a modelos como Barbara Palvin y Josephine Skriver.

El debut de Vittoria Ceretti fue otro de los momentos destacados de este segmento.

Kate Moss, Behati Prinsloo, Irina Shayk y Joan Smalls cerraron con fuerza el bloque.

Lisa regresó para interpretar “Moonlit Floor”, donde la famosa modelo Ashley Graham hizo su aparición en el centro de la pasarela. Este segmento también incluyó a figuras reconocidas como Alessandra Ambrosio y cerró con las nostálgicas, Eva Herzigová y Carla Bruni.

Para cerrar con broche de oro el Victoria’s Secret Fashion Show 2024 apareció la inconfundible supermodelo Tyra Banks.

Tyra Banks made her return to the Victoria's Secret Runway to close the show, after 19 years.



