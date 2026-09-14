Así rastrean el origen de la pastilla que consumió la actriz Hayden Panettiere antes de su muerte

Fecha de publicación: 14 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 14 de septiembre de 2026

El día anterior a su muerte, Hayden Panettiere viajó desde Los Ángeles hacia Carolina del Sur.

Durante ese trayecto, la actriz habría consumido varias drogas que había comprado previamente.

El viaje ahora forma parte de una investigación que busca reconstruir sus últimas horas.

El proveedor que aparece en la investigación

Según TMZ, Panettiere mantenía desde hacía tiempo contacto con un supuesto “traficante de drogas” en Los Ángeles.

De acuerdo con fuentes consultadas por el medio, esta persona le proporcionaba distintos medicamentos del mercado negro. Entre ellos estaba la oxicodona.

Pero la historia daría un giro después de la muerte de la actriz.

¿Sabías quiénes estaban con Hayden Panettiere el día de su muerte? Puedes leerlo en el informe policial que revela los momentos previos a la confirmación del fallecimiento de la actriz

La DEA busca el origen de la pastilla

La Administración de Control de Drogas (DEA) de Los Ángeles investiga ahora la relación entre Panettiere y su supuesto proveedor.

El objetivo es rastrear el origen de la pastilla que la actriz consumió antes de morir.

TMZ señala que sus fuentes tienen conocimiento directo del caso y están vinculadas con la investigación.

La información forma parte de las indagaciones para determinar las circunstancias que rodearon la muerte de Panettiere.

Lo que encontraron los servicios de emergencia

La emergencia ocurrió en una residencia de los complejos residenciales Judson Mill Lofts, en Greenville, Carolina del Sur.

Cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar, encontraron a Panettiere en parada cardiorrespiratoria.

¿Quieres saber qué ocurrió con Hayden Panettiere en las horas previas a su muerte? Este es el recorrido, la llamada al 911 y lo que se conoce de sus últimos momentos.

La autopsia preliminar descartó indicios de violencia. Por ahora, la investigación continúa enfocada en establecer el origen de la sustancia que consumió la actriz.

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