El exnovio de Hayden Panettiere estuvo presente cuando la actriz falleció

Nuevos detalles se conocen tras la muerte de la actriz Hayden Panettiere, ocurrida el pasado domingo 16 de agosto de 2026 en Greenville, Carolina del Sur.

De acuerdo con el informe de la Policía obtenido por NBC News, su expareja Brian Hickerson se encontraba en el lugar de los hechos, dentro del complejo de apartamentos.

Detalles de la intervención policial

Muere a los 36 años Hayden Panettiere.

De acuerdo con Univision, el reporte firmado por el agente Matthew Bryan indica que las autoridades acudieron al departamento tras responder al llamado de auxilio.

Al llegar, el oficial contactó a Zach Hickerson, hermano de Brian, quien se encontraba muy afectado mientras el equipo médico le administraba maniobras avanzadas de soporte vital a Panettiere.

El texto policial señala que Brian Hickerson no mostró signos visibles de emoción hasta que los paramédicos declararon el deceso de Panettiere a las 14:32 horas tras un paro cardíaco.

Asimismo, Hickerson entregó a los agentes una bolsa de medicamentos que la artista consumía.

La intervención completa quedó grabada en la cámara corporal del agente, material que aún se mantiene bajo reserva.

El exnovio de Hayden Panettiere estaba presente cuando la actriz murió.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Hayden Panettiere?

Aunque la llamada al 911 reportó un paro cardíaco y en el lugar se halló Narcan, un medicamento utilizado para revertir los efectos de una sobredosis de opioides, la causa de muerte sigue sin determinarse.

La autopsia descartó signos de violencia y se aguardan los exámenes toxicológicos, que tardarán varias semanas.

Evidencias en la escena y registro en cámara policial

Aunque el informe policial se limita a registrar la secuencia de la atención médica sin atribuir responsabilidades en el fallecimiento, la presencia de Hickerson reaviva la atención sobre su historial.

En 2021, Hickerson fue sentenciado por delitos de violencia doméstica contra Panettiere, aunque años más tarde la actriz declaró públicamente haber retomado una amistad con él tras un proceso de perdón personal.

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