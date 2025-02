“Soy el conserje de Santa Fe, creo que acabamos de encontrar dos… Una persona fallecida dentro de la casa. Voy a esperarlos, por favor, envíen a alguien rápido”, repetía el empleado de Gene Hackman en la llamada de emergencia al 911.

El trabajador de mantenimiento, cuya identidad no ha sido revelada, fue la primera persona en notar que algo no estaba bien en la casa del actor en Santa Fe, Nuevo México.

Según información del perfil de Instagram de El Mundo, el hombre alertó a las autoridades al ver el cuerpo inmóvil de Betsy Arakawa a través de una ventana, pero sin poder acceder a la vivienda:

“No estoy dentro de la casa. Está cerrada, está cerrada con llave. No puedo entrar, pero los veo acostados… Ella está acostada en el piso, la veo desde la ventana”, se puede escuchar en la grabación.

Cuando la policía finalmente entró a la residencia, la escena era inquietante: Hackman y su esposa yacían sin vida en habitaciones separadas y su perro también había muerto.

Los cuerpos, según el informe del sheriff de Santa Fe, presentaban signos de división y momificación, lo que sugiere que llevaban varios días sin ser descubiertos.

¿Por qué nadie notó su ausencia antes?

La noticia de su muerte y la de su esposa ha causado conmoción, no solo por su legado en películas como ‘The French Connection’ o ‘Unforgiven’, sino por la incertidumbre que rodea las circunstancias de su fallecimiento.

Las autoridades investigan aún las causas, ya que no encontraron signos de violencia ni evidencias de una fuga de gas, lo que ha generado múltiples hipótesis. Según The New York Times, el sheriff Adam Mendoza declaró que no pueden determinar todavía si se trató de una muerte natural, un accidente o algo más.

Las preguntas sin respuesta en la investigación

El informe policial describe una escena con detalles que generan más preguntas: un frasco de medicamentos abierto en el baño donde encontró a Arakawa, pastillas dispersas en la encimera y un calentador movido junto a su cuerpo.

Además, la puerta sin seguro y la falta de signos de ingreso forzado hacen que la investigación se mantenga abierta.

Mientras el mundo del cine lamenta la pérdida de una de sus estrellas más enigmáticas, la Oficina del Sheriff de Santa Fe sigue recopilando pruebas para esclarecer el caso.