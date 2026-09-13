El punto U es otro lugar ahí abajo para hacerla feliz durante ‘el delicioso’

Fecha de publicación: 12 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 12 de septiembre de 2026

¿Sientes que faltan zonas por explorar en la intimidad? Aunque siempre escuchamos hablar de los rincones clásicos, hoy te voy a contar un secreto que puede transformar por completo tus encuentros.

Hablemos del famoso punto U, esa zona estratégica de la anatomía femenina que está revolucionando la forma de sentir.

¿Dónde se ubica este rincón de placer?

A diferencia de otros centros de sensibilidad como el G o el A, este no requiere buscar en el interior. Se trata de una zona erógena externa ubicada en la vulva, situándose exactamente entre el clítoris y la entrada de la vagina.

Rodea el orificio de la uretra y abarca las glándulas de Skene, y concentra una alta cantidad de terminaciones nerviosas que reaccionan con gran intensidad.

El sexólogo Iván Ortega explica que “el punto U y el clítoris son dos cosas completamente diferentes. El U en este caso es una zona muy sensible y está por donde las mujeres orinan. Pero el clítoris es un órgano eréctil completamente fuera de la zona de la entrada vaginal”.

La clave para estimularlo sin complicaciones

Al ser un área tan sensible, su estimulación directa y delicada resulta clave para potenciar el placer al máximo.

A veces, tocar esa zona puede generar una ligera sensación de querer ir al baño debido a su cercanía con la uretra, pero es un reflejo completamente natural que se supera con suavidad.

Acariciar este punto con los dedos, la lengua o juguetes pequeños durante los juegos previos, combinándolo con el clítoris, aumenta la lubricación y prolonga la excitación.

Ortega expone que: “Es otro punto que para muchas mujeres, no para todas, puede ser muy sensible, muy importante, muy erótico. Inclusive pueden llegar al orgasmo en este sector si es que saben estimular la pareja con los dedos o con la lengua”.

Además, detalla que “si no se hace de manera adecuada y con una buena higiene podemos generar o facilitar infecciones de orina”.

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