¿El delicioso hace que la zona V se agrande?

¿Te has preguntado si la zona V se afloja por el sexo o el uso de juguetes? Seguramente sí y te presentamos la respuesta según especialistas en el tema.

El canal vaginal no cambia de forma permanentemente tras la penetración o el uso de juguetes sexuales, señalan los expertos.

El cuerpo femenino tiene una notable capacidad para regresar a su estado original después de cualquier encuentro íntimo.

¿Por qué no se estira la zona íntima femenina?

El sexólogo Iván Ortega afirma que es un mito que la masturbación o el sexo frecuente aflojen el canal vaginal.

Esta área es altamente elástica, similar a cómo nuestra boca vuelve a su forma al sonreír.

La eslasticidad natural frente al uso de juguetes

El especialista aclara que ni los dildos, ni los dedos ni la penetración alteran la elasticidad del cuerpo femenino.

Al terminar el momento íntimo las paredes musculares se contraen de nuevo como un puño cerrado para recuperar su tono habitual.

Causas reales de los cambios en la firmeza vaginal

Ortega explica que un ensanchamiento permanente del canal vaginal solo puede ocurrir tras partos normales que no se controlaron adecuadamente.

Además, las cirugías vaginales, problemas genéticos en el tejido conectivo y enfermedades autoinmunes también pueden influir en estos cambios.

Impacto de las hormonas y la edad

A medida que envejecemos, especialmente con la llegada de la menopausia, lo que sí puede ocurrir es que los cambios hormonales provoquen resequedad o flacidez muscular.

Sin embargo, mantener relaciones sexuales frecuentes y bien lubricadas ayuda a proteger la salud de los tejidos en la intimidad.

Consejos para fortalecer la musculatura vaginal

Si experimentas cambios en la firmeza vaginal, esto puede deberse a falta de lubricación o a una disminución del tono muscular tras dar a luz.

Para estos casos el especialista recomienda practicar ejercicios de Kegel para el suelo pélvico para tonificar toda esa musculatura de forma súper efectiva.