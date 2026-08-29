El actor Vin Diesel canta por Dolly Parton en sus redes sociales

El protagonista de ‘Fast & Furious’ rinde homenaje a Dolly Parton con ‘I Will Always Love You’ tras su fallecimiento.

El actor Vin Diesel sorprendió a sus seguidores en Instagram al publicar un sentido tributo musical en honor a Dolly Parton.

Acompañado únicamente por una fotografía en blanco y negro de la leyenda de la música y un emoji de manos en oración, el intérprete compartió un registro de casi dos minutos.

En el video, se lo escucha cantar a capela el clásico ‘I Will Always Love You’, mientras su voz se quiebra por la emoción en distintos momentos de la interpretación.

Las reacciones en redes y la historia del clásico

La inédita versión de Diesel generó una inmediata ola de comentarios divididos entre admiración por el gesto emotivo y bromas por su particular tono vocal.

De acuerdo con TVN, la pieza elegida por el actor fue escrita y grabada por Parton en 1973, alcanzando años más tarde una escala global tras la famosa versión que Whitney Houston realizó en 1992 para la película ‘El guardaespaldas’.

Del origen del country al legado de Dolly Parton: historia de un género inmortal.

Rolling Stone señala que esta no es la primera vez que Diesel hace este tipo de homenaje musical “dead serious”: en 2013 se volvió viral cantando “Stay” de Rihanna con un tono igual de solemne — es decir, es un patrón recurrente en él, no un hecho aislado.

La partida de una leyenda de la música country

El homenaje del actor se produjo tras confirmarse el fallecimiento de Dolly Parton el 25 de agosto de 2026 a los 80 años en Nashville, Tennessee.

La noticia fue comunicada por su sobrino, Bryan Seaver, a través de un video en la cuenta oficial de la artista, tras una breve y reservada batalla contra el cáncer que se complicó en sus últimos días.

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