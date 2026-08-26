Música country: el origen del género y el legado inmortal de Dolly Parton

Tras el fallecimiento de Dolly Parton el 25 de agosto de 2026 a los 80 años, el interés mundial por la música country ha resurgido.

El vacío dejado por la artista ha llevado a millones de oyentes a redescubrir las raíces de una corriente sonora que Dolly Parton ayudó a consolidar en la cúspide de la cultura popular.

Cómo un folclor del sur estadounidense se convirtió en un fenómeno de masas de la mano de su figura más icónica.

¿Qué es la música country?

El country es un género musical popular que nació en las regiones rurales del sur de Estados Unidos en la década de 1920.

Según Smusic, nacido en la década de 1920 en las zonas rurales del sur de Estados Unidos, este género combina gospel, blues y folclore tradicional.

Con su capital histórica en Nashville, Tennessee, el country se distingue por el uso de instrumentos acústicos como la guitarra, el banjo y el violín, además de letras centradas en la vida cotidiana, el trabajo y el amor.

¿Cómo es la relación de Dolly Parton con la historia del country?

De acuerdo con BBC, Dolly Parton no solo fue una de sus mayores exponentes, sino la figura que redefinió su alcance global.

Autora de más de 3.000 canciones entre ellas clásicos como Jolene e I Will Always Love You, Parton combinó el sonido tradicional de los Apalaches con la música popular.

Su capacidad como compositora y su personalidad unificadora abrieron las puertas de la industria para que generaciones posteriores, desde Shania Twain hasta Taylor Swift, llevaran el género a las masas.

Del origen del country al legado de Dolly Parton: historia de un género inmortal.

Las controversias y la transformación del género

A lo largo del tiempo, el country pasó de ser un estilo puramente folclórico y conservador a una industria multimillonaria.

Mientras que en sus inicios enfrentó críticas por su apego a la tradición rural, Parton rompió barreras al integrar matices pop y temáticas sociales complejas.

Su visión inclusiva y su labor filantrópica demostraron que la música country podía conectar con todo tipo de públicos sin perder sus raíces.

El legado de Dolly Parton mantiene vivo el impacto del country en la música moderna.

Su obra demostró que las narrativas del sur estadounidense poseen un valor universal capaz de trascender épocas y fronteras.

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