La aplicación WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de enero del 2021

La aplicación de mensajería instantánea WhatsApp dejará de estar disponible para los sistemas operativos de ciertos dispositivos, a partir del primer día del 2021.

Desde el 1 de enero, la 'app' dejará de dar soporte a los smartphones con iOS y Android más antiguos. Debido a ello, ya no será compatible con los teléfonos que no tengan los sistemas operativos de las versiones iOS 9 o Android 4.0.3. (lanzada en 2011 y conocida como Ice Cream Sandwich).



El iPhone 4 y los demás modelos más antiguos de los celulares de Apple serán algunos de los afectados.



En cambio, las personas que cuenten con un iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 6 o iPhone 6S deberán ejecutar la actualización de la aplicación, para continuar con el uso de la aplicación.



En Android, los usuarios que se verán afectados serán los que cuenten con un Samsung Galaxi S3, Samsung Galaxy S4, Galaxi Nexus de Google y Xperia S de Sony.



¿Cómo conocer la versión de un celular?



Si desea conocer qué sistema operativo tiene su teléfono celular, debe ingresar a Configuración o Ajustes y seleccionar Sistema. En ese espacio encontrará la versión.



¿Cómo se puede guardar las conversaciones en WhatsApp



Los usuarios que deseen guardar los mensajes que han intercambiado con sus contactos pueden hacer una copia de seguridad.



Primero deben abrir el chat que desean guardar y en la parte superior seleccionar la opción Información del grupo. Luego, dar clic en Exportar chat. Allí aparecerán dos opciones: Adjuntar archivos y Sin archivos. Usted debe escoger la que requiere, en función de si desea o no guardar los archivos que le haya enviado ese contacto o no.