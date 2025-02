La miniserie documental ‘Caída de un Ícono: P. Diddy’ que explora las serias acusaciones contra Sean Combs (también conocido como Diddy o Puff Daddy), ya está en Max.

La serie profundiza en las múltiples demandas y cargos contra Combs, incluidos aquellos relacionados con abuso sexual, explotación y tráfico sexual.

Acusaciones y cargos contra Diddy

Sean Combs enfrenta numerosas acusaciones, incluyendo agresión sexual, tráfico de personas y otros delitos. A principios de febrero de 2025, surgieron dos nuevas acusaciones, con dos mujeres afirmando que Combs las violó en un hotel de Nueva York a finales de la década de 1990.

Contenido del documental

La docuserie presenta testimonios impactantes de víctimas y antiguos empleados, detallando décadas de supuesto abuso y excesos en la vida del magnate musical.

Phillip Pines, ex asistente personal de Diddy, relata haber sido obligado a participar en actos sexuales durante una fiesta para demostrar su lealtad.

El documental también incluye mensajes de voz comprometedores supuestamente enviados por el rapero.

Detalles de la producción

“Caída de un Ícono: P. Diddy” consta de cuatro a cinco episodios.

Está producido por el mismo equipo detrás de “Quiet on Set: The Dark Side of Children’s TV,” que expuso acusaciones de abuso en sets de Nickelodeon en los años 90 y principios de los 2000.

La serie incluye entrevistas con víctimas, ex colaboradores, empleados y ex amigos del rapero.

Los suscriptores de Max pueden ver todos los episodios de “Caída de un Ícono: P. Diddy” en streaming. Se estrenó en Max a inicios de febrero de 2025.

Respuesta de Diddy

Diddy, quien fue arrestado en septiembre de 2024 y actualmente se encuentra detenido en el Centro de Detención Metropolitano en Brooklyn, niega todos los cargos y se ha declarado no culpable.

Su juicio está programado para el 5 de mayo de 2025 en Nueva York. Si es declarado culpable, podría enfrentar una cadena perpetua.

Sean John Combs, también conocido como Puff Daddy o Diddy, saltó a la fama en la década de 1990 como rapero, productor musical y empresario.

Fundó Bad Boy Records y jugó un papel clave en el lanzamiento de las carreras de artistas como The Notorious B.I.G. y Mary J. Blige.