Presentadora de tv sufrió un derrame cerebral cuando estaba al aire

Julia Chin, una presentadora de noticias de la cadena KJRH, afiliada a la NBC en Tulsa, Oklahoma, sufrió síntomas de un derrame cerebral mientras estaba al aire, en hechos ocurridos el sábado 3 de septiembre de 2022.

Chin estaba dando una noticia en vivo cuando enfrentó dificultades para leer y expresarse correctamente por lo que se disculpó al aire y le dio paso a su compañera del clima.

Tulsa news anchor Julie Chin has the beginnings of a stroke live on the air. She knew something was wrong, so tossed it to the meteorologist, as her concerned colleagues called 911. She’s fine now, but wanted to share her experience to educate viewers on stroke warning signs. pic.twitter.com/aWNPPbn1qf