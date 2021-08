Mujer denunció a vecina por colgar ropa interior a la vista de su marido

Diario El Tiempo de Colombia

Siempre que existe una emergencia de cualquier tipo en México se acude al 911, línea que atiende las 24 horas del día. Entre las constantes llamadas por situaciones médicas, de riesgo o delitos, la policía recibió una denuncia bastante inusual.

Una mujer del estado de Quintana Roo, México, identificada como Yuvitza, de 42 años, ‘alertó’ a las autoridades de que su vecina, de 23 años, dejaba secando sus pantis en el patio, según ella, para seducir a su esposo.

De acuerdo con El Clarín, la denunciante acusó a la joven de “romper la buena moral y la decencia”, pues siempre deja su ropa interior a la vista.

Yuvitza destacó que su vecina buscaba provocar a su esposo, a quien ya había sorprendido cuando observaba fijamente las prendas de la joven desde la ventana de su casa.

Además, considera que la joven no tiene ‘pudor’, pues siempre lava su ropa interior los sábados, días en los que su esposo no trabaja y está en la casa. Tiempo libre que, según Yuvitza, su pareja aprovecha para mirar a la vecina.

Aunque la policía acudió a la vivienda de la denunciante, como era de esperarse, no hicieron nada en contra de la joven, pues las declaraciones de Yuvitza no tenían ningún fundamento y su vecina no estaba infringiendo la ley. Por tanto, le aconsejaron que dialogara con la joven y con su esposo para evitar futuros conflictos.