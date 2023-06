El libro que predijo la catástrofe del Titanic 14 años antes

Recreación fotográfica del RMS Titanic. Foto: Agencia EFE

Kevin Puga S.

El 14 de abril de 1912 ocurrió uno de los hechos más trascendentales de la historia marítima: el transatlántico RMS Titanic, la supuesta embarcación insumergible, se hundía en las heladas aguas del Atlántico Norte.

En el desastre fallecieron 1 496 personas de las 2 208 que iban a bordo.

Los restos del barco más popular del mundo permanecen en las aguas cercanas a la Isla de Terranova, en Canadá, a unos 4 000 kilómetros de profundidad.

White Star Line era la empresa dueña del Titanic, que hacía su viaje inaugural desde Southampton, en Inglaterra a Nueva York, en Estados Unidos.

En la noche de aquel día, un iceberg golpeó y resquebrajó el costado de estribor de la gigantesca embarcación. En apenas unas horas, en la madrugada del 15 de abril, la nave se quebraba por la fuerza del agua.

‘Futility’ y su predicción

En 1898, 14 años antes del naufragio del Titanic, el escritor Morgan Robertson escribió la novela ‘Futility, or the Wreck of the Titan’, un libro que narra la historia del hundimiento de un transatlántico ficticio llamado Titan.

Las semejanzas entre Titanic y el inexistente Titan son sorprendentes, empezando por la increíble similitud del nombre de las embarcaciones.

Otra coincidencia es el hecho en sí, ambos cruceros chocaron en su estribor contra un iceberg en una "fría noche de abril, 900 millas antes de llegar a Nueva York"; sin embargo, en el relato de Robertson las condiciones climáticos eran complicadas cuando en la realidad, el día en que se hundió el Titanic, los factores eran óptimos.

Los lugares en los que ocurren los sucesos también son similares. Titan viajaba de Nueva York a Southampton y Titanic de Nueva York a Southampton.

Si bien el recorrido era contrario, coincidir con exactitud entre tantas ciudades del mundo es llamativo.

El diseño y la construcción de los barcos es otro detalle que causa asombro. Ambas embarcaciones se basaban en un sistema de compartimentos de estancos.

El tamaño de eslora del Titan era de 244 y en el del Titanic era mayor, unos 270. Los dos utilizaban tres hélices y dos mástiles.

Se comprobó que el hundimiento del Titanic se produjo en tres horas, mientras que el libro detalle que a Titan le tomó a penas minutos para naufragar.

Una diferencia entre la novela y la realidad fue que en Futility, sobrevivieron 13 personas y en el crucero de la vida real, más de 2 200.

El domingo, 18 de junio de 2023 un sumergible de la empresa OceanGate, que exploraba los restos de la embarcación hundida en 1912, desapareció con cinco tripulantes a bordo.

El nombre del submarino curiosamente es Titan.

Más noticias:

Visita nuestros portales: