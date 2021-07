Así es el ‘bosque sagrado’ de mujeres, al que no pueden entrar hombres

Diario El Tiempo de Colombia

En Papúa, una provincia de Indonesia, existe una especie de ‘bosque sagrado’ al que solo pueden ingresar mujeres quienes además deben estar desnudas.

Los hombres que intenten acercarse a este lugar son sancionados con una multa.

Según un documental de la ‘BBC’, el curioso bosque de manglar se encuentra en la ciudad de Jayapura, la capital de Papúa. Durante generaciones, ha sido una zona en la que las mujeres se dedican a recolectar almejas y contar sus historias.



“Este ha sido siempre un bosque solo para mujeres. Ya existía mucho antes de que yo naciera. Siempre ha estado aquí y con las mismas reglas”, contó Adriana Meraudje, una de las habitantes de Jayapura.

“Para entrar en el bosque tienes que estar desnuda. No puedes llevar nada de ropa. Si un hombre se asoma, será castigado, sancionado y multado.”, agregó.

There’s a mangrove forest in Papua, protected by the local wisdom and also is a ‘mystical’ home for the local women to harvest ‘pipi’ clams. Now it’s threatened by modernisation and waste from the nearby city. Via @BBCIndonesia https://t.co/FQDjNgiaPW pic.twitter.com/ZEmL5nS9tt — Aida Greenbury (@AidaGreenbury) March 8, 2021

De acuerdo con el documental, dicha sanción a los intrusos es de hasta un millón de rupias (unos USD 69 dólares) y suele pagarse con cierta cantidad de piedras pulidas.

Aunque para los hombres este ‘bosque sagrado’ puede ser sinónimo de castigo, para las mujeres es el lugar ideal para compartir y sentirse libres.

“Vamos todas juntas. Invitamos a nuestras amigas y entramos en el bosque en bote. Cuando estamos en el bosque, somos libres ya que no hay hombres alrededor”, dijo Ati Rumboyrusi, otra habitante local.

Men Banned From Sacred Women's Only Forest In Papua, Indonesia https://t.co/QNm1BYieoY — Ed Parnell (@edparnell) June 29, 2021

Solo estamos las mujeres. Así que compartimos libremente historias entre nosotras. Sumergimos nuestros cuerpos en el mar, tanteando el barro en busca de las almejas”, añadió.

Las mujeres venden las almejas que recogen en mercados cercanos, por lo que este lugar también les ayuda a generar ingresos para su día a día.

Always about the “space”. The space *itself* is not safe. It is only safe because only women allowed in there. The women create the safety. — Suzy (@SuzyBeattie) June 30, 2021

Aunque sigue conservando su encanto, en la actualidad el ‘bosque sagrado’ está amenazado, pues ahora tiene la mitad del tamaño que tenía hace 50 años.

“El océano es muy diferente a lo que solía ser. Nuestras aguas eran hermosas, claras y limpias, pero tristemente ahora están contaminadas por la basura. Los desechos del mercado de la ciudad se lavan aquí cuando llueve”, comentó Meraudje.

A pesar de la creciente contaminación que encuentran allí, las mujeres se rehúsan a dejar de asistir a este lugar, que por tanto tiempo ha sido clave para relacionarse entre ellas.

“El bosque de las mujeres es un lugar muy importante para nosotras. No podemos vivir sin este sitio. Seguiremos viniendo todos los días a buscar almejas. Aquí las mujeres se confían secretos unas a otras”, concluyó.