Arquero sorprendido al marcar un gol en arco oponente, en Argelia

El arquero de Argelia Moustapha Zeghba se inmortalizó en las redes sociales desde el sábado 1 de octubre de 2022, al anotar un gol cuyo video le dio la vuelta al mundo.

El golazo de Zeghba ayudó a la victoria 2-0 del Damac sobre Al Taee, en un día memorable para él y su equipo en la Jornada 5 en la Primera División de Arabia Saudita.

Las grabaciones de este momento se viralizaron en varias idiomas y las reacciones no se hicieron esperar.

Algerian goalkeeper #Damac_FC #Moustapha_Zeghba scores an unprecedented goal in the Saudi League.#Algeria #Saudi_Arabia pic.twitter.com/dWwsQu5BdR