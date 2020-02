Cuatro perros del GIR buscan familias que los adopten

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El área canina del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) anunció este miércoles 5 de febrero de 2020, que se encuentran abiertas las inscripciones para la adopción de los canes pertenecientes al equipo policial. Los perros, que ya cumplieron su tiempo de servicio, están listos para ser adoptados por familias que se comprometan a cuidarlos por el resto de su vida.

En total son cuatro los canes que están disponibles para adopción: dos pastores alemanes, un holandés y un Malinois. Ellos colaboraron durante ocho años en el rescate de personas con vida sepultadas bajo escombros y detección de explosivos, según informó la Policía Nacional del Ecuador por medio de sus redes sociales.



“Buscamos un hogar para nuestros fieles amigos, que cumplieron con su tiempo de servicio en la Institución, luego de haber participado en importantes operativos, junto a sus guías del GIR”, escribió la entidad en la red social.

BUSCAMOS un hogar para nuestros fieles amigos, que cumplieron con su tiempo de servicio en la Institución, luego de haber participado en importantes operativos, junto a sus guías del #GIR. Conoce los requisitos y llena este formulario 👉 https://t.co/F48Cc13hso para su adopción. pic.twitter.com/IAt5UxQU6H — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) February 5, 2020

Las personas interesadas en adoptar a los perros deben cumplir una serie de requisitos entre los que están: “contar con espacio suficiente y un lugar asignado para el descanso del can, disponer de áreas verdes propias o cercanas, a fin de que el can pueda realizar un paseo diario”.



Además se exige que los potenciales adoptantes tengan “la capacidad económica necesaria para adquirir el alimento balanceado que el can consumirá, para garantizar así, su correcta alimentación”.



El personal del GIR, dicen los requisitos, realizará visitas anuales a la vivienda con el fin de “constatar la salud y las condiciones en las que se encuentra el can adoptado”. Por ello, también se debe “facilitar números de teléfono de contacto y croquis de referencia del lugar donde habitará el can” y firmar un “acta de entrega-donación”.



Las personas que decidan adoptar a los canes deberán llenar un formulario al que se puede acceder por medio de la cuenta oficial de Twitter de la Policía Nacional.

“Esperamos encontrar un hogar adecuado con personas que puedan ofrecer cuidado y cariño que estos ejemplares se merecen, después del importante servicio ejecutado en las filas policiales”, se lee en el encabezado del formulario.