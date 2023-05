El 'Star Wars Day' se originó en Reino Unido

Personajes de Star Wars promocionan el 'Star Wars Day'. Foto: Star Wars.

Álex Puruncajas (I)

La saga intergaláctica Star Wars festeja su día este 4 de mayo del 2023 con las palabras 'May the fourth be with you' (Que el 4 de mayo te acompañe). La frase se originó en Reino Unido.

El 'May the fourth be with you' es similar al 'May the force be with you' (Que la fuerza te acompañe). Está última frase es icónica de los Jedis, desde la primera película de la saga llamada 'Star Wars IV: A New Hope'.

El 'Star Wars Day' (Día de Star Wars) tiene amplia acogida y se festeja con maratones de películas y actividades promocionales en canales de venta de la saga y en tiendas oficiales.

Star Wars es una de las sagas más vistas en la industria cinematográfica y de alto impacto desde el estreno de la primera película de George Lucas, en 1977.

Las películas inspiraron a productos comerciales, la moda la música, la televisión y los videojuegos. Por ello, incluso, hay el grupo de celebración de Star Wars, en diferentes países.

Origen del festejo de Star Wars

El festejo del 'Star Wars Day' se originó en Reino Unido, cuando seguidores de la saga publicaron un anuncio en el periódico London Evening. Ahí, felicitaron a Margaret Thatcher por su elección como primera ministra del Reino Unido.

De forma ingeniosa, utilizaron una de las frase de la primera película. "May the Fourth Be With You, Maggie. Congratulations" ("Que el Cuatro de Mayo te acompañe, Maggie. Felicidades"), decía el anuncio

La frase se repitió en diversos anuncios en prensa y hasta en dibujos animados. Sin embargo, la frase tomó fuera en el 2011. Ese año, la cuenta de Twitter de Star Wars publicó: "May the Fourth Be With You".

La frase se popularizó y se tomó como referencia ese día para festejar a la producción cinematográfica. Además, en ese 2011, se celebró por primera ocasión el ''Star Wars Day', en Toronto, Canadá.

Los Simpson, en el festejo

Como parte del festejo, este 4 de mayo del 2023, Disney+ estrena el corto 'Maggie Simpson In: Rogue Not Quite One'.

En esta producción, Maggie Simpson, la más pequeña de la famosa familia de Springfield, volará en una aventura intergaláctica.

"Homero pierde la pista de Maggie que se sube al cochecito de Grogu para una aventura interespacial a través de la galaxia. Frente a un escuadrón de cazas Imperiales, Maggie trae la batalla a Springfield en este corto épico", dice la corta sinopsis.

Visita nuestros portales: